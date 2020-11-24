我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

價格低、易配送 牛津疫苗保護力達90% 每劑成本僅2.5元

帝國藍十字、仁德醫生免費打流感針為區內數百華人僑胞帶來便利

紐約訊
帝國藍十字藍盾與仁德醫生攜手合作在法拉盛啟揚活動中心辦免費接種流感疫苗。
帝國藍十字藍盾與仁德醫生攜手合作在法拉盛啟揚活動中心辦免費接種流感疫苗。

自從新冠肺炎病毒侵襲全球疫情反覆持續，尤其秋冬流感季將至令醫療系統應對更為嚴峻，而接種流感疫苗是預防流感的最好辦法。為了幫助僑胞，帝國藍十字藍盾健保公司與仁德醫生攜手合作自10月20日起先後在華埠、布碌崙（布魯克林）及法拉盛舉辦免費接種疫苗活動，得到各區附近的數百位社區民眾的歡迎支持，紛參與接受冬季預防流感疫苗注射。

日前參與服務法拉盛免費接種流感疫苗活動仁德醫生成員的高領民醫生，為前來接種預防流感針的民眾宣導提醒，每年美國有逾40萬人感染流感，死亡數以萬計，因此，注射預防流感針是最有效的預防方法。由於新冠肺炎大流行，民眾接種流感預防針更顯得重要，有助加強扺抗力。日常要加強防疫措施，戴口罩、勤洗手消毒是非常重要的事情。一般流感的症狀與新冠肺炎很相近，因此，若出現疑似徵狀時，應馬上求醫，由專業醫生診斷，出現發燒等重症可能是新冠肺炎病徵，應及時到醫院急診，及早治療。

帝國藍十字藍盾業務發展總監司徒麗鳴表示，該公司今秋主動出擊，幫助民眾對抗病疫，在全國五個流感疫苗接種率較低的州舉辦相關活動。僅在紐約就將提供一百多場免費接種季節性流感疫苗服務。司徒麗鳴指出，許多華人、尤其是華裔長者對於在疫情期間前往診所或看醫生感到抵觸，因此該公司特別與仁德醫生合作，深入華人社區舉辦三場活動，讓華人能夠在社區附近就享受到免費接種疫苗的便利。

帝國藍十字藍盾健保公司隸屬於Anthem,Inc，是全國主要的健康福利公司之一，其下屬公司服務於7400多萬消費者，包括近470萬紐約居民。仁德醫生是由家庭科和內科主治醫生為主的大型全科醫生集團，旨在為紐約市的少數族裔大眾提供親切和完善的醫療服務。經驗豐富的醫生分布在布碌崙、曼哈頓和皇后區的27家診所，為將近10萬人提供一周七天的優質服務。

職員為前來接種的僑胞填表登記。
職員為前來接種的僑胞填表登記。
工作人員為民眾接種流感疫苗。
工作人員為民眾接種流感疫苗。

編輯推薦

流感疫苗 新冠肺炎 紐約市

上一則

紐約興起代客排隊新冠檢測 每小時最高喊到80美元

下一則

紐約市交通局長下月離職 加入白登過渡團隊

延伸閱讀

「法拉盛濱水」開發團隊 發火雞捐款助貧

「法拉盛濱水」開發團隊 發火雞捐款助貧
法拉盛搶車位撞人案 嫌犯交保釋金候審

法拉盛搶車位撞人案 嫌犯交保釋金候審
法拉盛Bodhi Cafe精品咖啡店隆重新張國際級咖啡師 Xing(星)主理 印尼Toraja咖啡豆

法拉盛Bodhi Cafe精品咖啡店隆重新張國際級咖啡師 Xing(星)主理 印尼Toraja咖啡豆
4人參選3名華裔…崔容準角逐法拉盛市議員

4人參選3名華裔…崔容準角逐法拉盛市議員
法拉盛圖書館館長曾陽 獲公共服務獎

法拉盛圖書館館長曾陽 獲公共服務獎
顧雅明攜手華人社團 法拉盛派發350隻火雞

顧雅明攜手華人社團 法拉盛派發350隻火雞

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

2020-11-19 02:30
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

2020-11-19 13:32
紐約市的新冠檢測七天平均陽性率已經突破3%的警戒水平，因此全市公校將從19日(周四)起停止實體課，全部轉入線上教學。(美聯社)

陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後

2020-11-18 16:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」