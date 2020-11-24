帝國藍十字、仁德醫生免費打流感針為區內數百華人僑胞帶來便利

帝國藍十字藍盾與仁德醫生攜手合作在法拉盛啟揚活動中心辦免費接種流感疫苗。

自從新冠肺炎 病毒侵襲全球疫情反覆持續，尤其秋冬流感季將至令醫療系統應對更為嚴峻，而接種流感疫苗 是預防流感的最好辦法。為了幫助僑胞，帝國藍十字藍盾健保公司與仁德醫生攜手合作自10月20日起先後在華埠、布碌崙（布魯克林）及法拉盛舉辦免費接種疫苗活動，得到各區附近的數百位社區民眾的歡迎支持，紛參與接受冬季預防流感疫苗注射。

日前參與服務法拉盛免費接種流感疫苗活動仁德醫生成員的高領民醫生，為前來接種預防流感針的民眾宣導提醒，每年美國有逾40萬人感染流感，死亡數以萬計，因此，注射預防流感針是最有效的預防方法。由於新冠肺炎大流行，民眾接種流感預防針更顯得重要，有助加強扺抗力。日常要加強防疫措施，戴口罩、勤洗手消毒是非常重要的事情。一般流感的症狀與新冠肺炎很相近，因此，若出現疑似徵狀時，應馬上求醫，由專業醫生診斷，出現發燒等重症可能是新冠肺炎病徵，應及時到醫院急診，及早治療。

帝國藍十字藍盾業務發展總監司徒麗鳴表示，該公司今秋主動出擊，幫助民眾對抗病疫，在全國五個流感疫苗接種率較低的州舉辦相關活動。僅在紐約就將提供一百多場免費接種季節性流感疫苗服務。司徒麗鳴指出，許多華人、尤其是華裔長者對於在疫情期間前往診所或看醫生感到抵觸，因此該公司特別與仁德醫生合作，深入華人社區舉辦三場活動，讓華人能夠在社區附近就享受到免費接種疫苗的便利。

帝國藍十字藍盾健保公司隸屬於Anthem,Inc，是全國主要的健康福利公司之一，其下屬公司服務於7400多萬消費者，包括近470萬紐約居民。仁德醫生是由家庭科和內科主治醫生為主的大型全科醫生集團，旨在為紐約市 的少數族裔大眾提供親切和完善的醫療服務。經驗豐富的醫生分布在布碌崙、曼哈頓和皇后區的27家診所，為將近10萬人提供一周七天的優質服務。