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關德維心臟血管中心 經驗豐富掌握最先進醫療科技的團隊

紐約訊
關德維（左四）心臟血管中心八位主治醫生。
關德維（左四）心臟血管中心八位主治醫生。

由心臟手術國際權威關德維（Tak W. Kwan, MD）主持的「關德維心臟血管中心」，旗下擁有一批醫術高明、認真負責的醫生團隊，有董廣富（Frank K. Tung M.D.）、劉建宏（Michael C. Liou M.D.）、劉海鵬（David H. Lau, M.D. PhD）、陳積琪（Jacqueline Chan,M.D.）、黃儀立（Yili Huang, DO）、陳柏君（Jennifer A. Chen,M.D.）、陳海玲（Doris Chan,D.O.）和蕭家鏗（Henry K Siu,M.D.）等九位心臟專科醫師。團隊在紐約華埠、法拉盛和布碌崙（布魯克林）診所，為病患提供服務。疫情期間，建議訪客先電話預約諮詢門診時間。

關醫生強調：由該中心團隊服務的病患，若需進入醫院治療，在醫院內由該團隊醫生親自跟進治理，以便更好掌控病情，提供最適合的治療方案。關醫生目前為西奈山醫院西區介入心臟病學主任、西奈山貝斯以色列醫院（Mount Sinai Beth Israel）導管實驗室聯合主任、西奈山貝斯以色列醫院介入心臟病學協會現場項目主任，關醫生更是西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mt.Sinai）全職醫學教授。

隨著醫學科技日新月異，關德維心臟血管中心醫生團隊，採用最新醫療科技武裝。關醫生介紹說，凡有最新的醫療技術面世，均即派出醫生接受培訓，務求盡快掌握為病患有效治療的科技。他說，早在19年前，他首創研發、從手動脈（Transradial）進入的通血管心臟手術，目前仍是世界上公認最先進的手術模式 ; 而目前以腳踝進入的腿部（Transpedal）周邊動靜脈血管手術，亦為關醫生所首創研發。

最近，該中心推出最新的「靈聽」植入式心臟監測儀（Implantable Cardiac Monitor），這個微型植入心電監測器，可以對心臟進行長達三年的監測，了解如停搏、心動過緩、過速、房顫等心跳不正常的情況，還能自動記錄心律失常的情況及標記症狀發生的時間，以便幫助醫生更快更容易發現和掌握異常心律狀況，早診斷、早治療。這個儀器只有一個曲別針大小，在診所內便可採用注射方式植入，輕盈小巧，傷口不到一釐米。凡有心慌、頭暈、胸悶、暈厥等病史的患者，請盡快就診治療。

還有另一種監察心臟衰竭積水（heart failure）的儀器Cardiomems，亦非常細微輕巧，要到醫院施行植入手術，很快可以出院。

關德維心臟血管中心華埠診所：中央街139號金輪中心3樓307室，電話：212-334-3507。法拉盛診所：緬街42-35號Arcadia大樓，電話：718-886-3723。布碌崙診所：5816 Fort Hamilton Parkway, Unit 2-D，電話：718-686-8838。接受各項醫療保險。

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