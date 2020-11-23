我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

牛津新冠疫苗保護力僅70% BBC直言：令人失望

紐約東方醫學中心對稱平衡醫學克服中風和下肢疲軟的難題

紐約訊
病人橋腦、小腦出血，以致嘴左歪，左腿左手不能活動 。
病人橋腦、小腦出血，以致嘴左歪，左腿左手不能活動 。

冬季是中風高發和復發期。對於這類患者而言，外出看病、行走、洗澡清潔，樣樣都是難題。如今，新冠肺炎疫情大爆發，給中風患者出外看病更添挑戰。為此，紐約東方醫學中心與上州Valley Vista Adult Home/Assisted Living Program（簡稱ALP）合作，打造醫養結合環境，指導患者按照體質用膳及運動。同時，這樁合作計畫更為急重症患者即時上門看診，以輔導病人早日擺脫輪椅、自行行走為目標，意即提供精準評估、臨床逆轉治療、康復效果維持、靶向生活方式和遠程監測之五項一體服務。有關此一開展百日重生專案，詳見網站： https://v.youku.com/v_show/id_XNDg5OTc4NTY0NA==.html。

紐約東方醫學中心的康復治療方法是以對稱平衡醫學為指引，以基礎生命信息（人體兩側腋溫/脈搏/血壓）為標的，從當前及經常性干預，全面調養前後動態來觀察干預對療效的影響，以便尋找最佳干預手段、時段；確立體質和治療方向，使干預和生活方式與體質相契合。此一對稱平衡醫學之應用已獲中美專利，並經全美內科學會主席哈佛教授羅素．菲利普斯（Russell S. Phillips）、英國皇家醫學會學術委員會主任彼德．葛爾教授（Prof. Peter Gore) 的認可並推廣。

在紐約開業近30年的紐約東方醫學中心，在美中兩地推廣對稱平衡醫學也有十多年，近300中風患者受益，獲得不同程度康復。人體是統一整體，很多有糖尿病、抑鬱症、腎功能衰竭的中風病人，由於運用量化的靶向干預和調整生活方式，在恢復行走的過程之中，已獲致相當成效，詳見中心網站：www.ori-health.com。

至於Valley Vista Adult Home/ ALP，則是紐約州唯一由華人擁有，持有政府執照，已成功經營20多年的養老機構。園區遼闊優美、空氣清新、設備齊全、飲食健康、活動豐富，亦可替低收入者辦理補助入住，百日重生就此展開，詳見www.Seniorcare-NY.com。

免費諮詢，敬請聯繫紐約東方醫學中心，地址：87-14 57th Rd, #Prof C, Elmhurst, NY11373，電話：917-528-9385。

穿戴式人體生命指標監測儀，指引治療方向。
穿戴式人體生命指標監測儀，指引治療方向。
穿戴式人體生命指標監測儀，指引治療方向。
穿戴式人體生命指標監測儀，指引治療方向。
治後兩側體溫、脈搏、血壓基本平衡。以對稱平衡療法治療，使腦出血病人當場行走，有如...
治後兩側體溫、脈搏、血壓基本平衡。以對稱平衡療法治療，使腦出血病人當場行走，有如獲得重生的病人，激動得與主治醫師擁抱。

編輯推薦

紐約州 中風 低收入

上一則

1張圖／紐約州單日新增確診5391例 紐約市1930例

下一則

疫情衝擊司法 律師籲州法院推動數位化辦案

延伸閱讀

紐約疫情發源地 威郡再惡化進黃區

紐約疫情發源地 威郡再惡化進黃區
紐約首家！想進這家餐廳用餐 先花50元快篩

紐約首家！想進這家餐廳用餐 先花50元快篩
華航紐約總經理 拜會世界日報

華航紐約總經理 拜會世界日報
紐約首家！想進這餐廳 先花50元快篩 等待中請喝氣泡酒

紐約首家！想進這餐廳 先花50元快篩 等待中請喝氣泡酒
華航紐約分公司總經理 拜會世界日報

華航紐約分公司總經理 拜會世界日報
紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

2020-11-19 02:30
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

2020-11-19 13:32
紐約市的新冠檢測七天平均陽性率已經突破3%的警戒水平，因此全市公校將從19日(周四)起停止實體課，全部轉入線上教學。(美聯社)

陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後

2020-11-18 16:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友