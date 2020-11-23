紐約東方醫學中心對稱平衡醫學克服中風和下肢疲軟的難題

病人橋腦、小腦出血，以致嘴左歪，左腿左手不能活動 。

冬季是中風 高發和復發期。對於這類患者而言，外出看病、行走、洗澡清潔，樣樣都是難題。如今，新冠肺炎疫情大爆發，給中風患者出外看病更添挑戰。為此，紐約東方醫學中心與上州Valley Vista Adult Home/Assisted Living Program（簡稱ALP）合作，打造醫養結合環境，指導患者按照體質用膳及運動。同時，這樁合作計畫更為急重症患者即時上門看診，以輔導病人早日擺脫輪椅、自行行走為目標，意即提供精準評估、臨床逆轉治療、康復效果維持、靶向生活方式和遠程監測之五項一體服務。有關此一開展百日重生專案，詳見網站： https://v.youku.com/v_show/id_XNDg5OTc4NTY0NA==.html。

紐約東方醫學中心的康復治療方法是以對稱平衡醫學為指引，以基礎生命信息（人體兩側腋溫/脈搏/血壓）為標的，從當前及經常性干預，全面調養前後動態來觀察干預對療效的影響，以便尋找最佳干預手段、時段；確立體質和治療方向，使干預和生活方式與體質相契合。此一對稱平衡醫學之應用已獲中美專利，並經全美內科學會主席哈佛教授羅素．菲利普斯（Russell S. Phillips）、英國皇家醫學會學術委員會主任彼德．葛爾教授（Prof. Peter Gore) 的認可並推廣。

在紐約開業近30年的紐約東方醫學中心，在美中兩地推廣對稱平衡醫學也有十多年，近300中風患者受益，獲得不同程度康復。人體是統一整體，很多有糖尿病、抑鬱症、腎功能衰竭的中風病人，由於運用量化的靶向干預和調整生活方式，在恢復行走的過程之中，已獲致相當成效，詳見中心網站：www.ori-health.com。

至於Valley Vista Adult Home/ ALP，則是紐約州 唯一由華人擁有，持有政府執照，已成功經營20多年的養老機構。園區遼闊優美、空氣清新、設備齊全、飲食健康、活動豐富，亦可替低收入 者辦理補助入住，百日重生就此展開，詳見www.Seniorcare-NY.com。

免費諮詢，敬請聯繫紐約東方醫學中心，地址：87-14 57th Rd, #Prof C, Elmhurst, NY11373，電話：917-528-9385。