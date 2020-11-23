拙火消瘟疫 化疫情危機 傳千古密法大圓滿慈悲一日襌 每月6日、16日定期開班

紫光上師悲心救世，於紐約上州聖山慈設聖壇，傳播救世之法，公開光環密宗千古密法：拙火消瘟疫。

光環密宗紫光上師慈憫眾生，為快速提升人們的免疫能力，達到全民抗瘟疫之目的，不分男女老少、國界種族、貧富貴賤、有無信仰、層次境界高低，皆可參加。首先全球佈施「大圓滿慈悲一日襌」，每月6日、16日定期開班，為期五天，歡迎各界有緣參加。

紫光上師悲心救世，決定再次出山，並於紐約上州 聖山慈設聖壇，傳播救世之法，公開光環密宗千古密法：「拙火消瘟疫」、虹光身、拙火定、中陰身、獅子吼等大圓滿次第（過去三人不傳）。紫光上師希望所有有緣得學法之機會，凡修持者，不但開啟辯別正邪之功能，更能快速提升抗瘟疫之機能，並對各種疑難雜症有立竿見影之效果，而且快速改變人體基因質量，實現健康長壽。

此外，紫光上師慈悲：為推行「大乘正教」，使健康、和平、大同的偉大理念早日實現，使有甚深根器的人能緣聚娑婆，共登極樂國度，在娑婆世界開拓適應現代眾生需要的修行道場，於五方十地建聖殿，設壇城，廣傳佛法，公開九乘大圓滿、大殊勝無量法門，培育精英，培養千萬個大智大勇的傳法師，成就有緣。

2020年佛學院常年招生 ，每期20人，凡年齡18歲至36歲，中專以上，無家庭牽掛、無債務、有專業技能，有上根器者，均可報名，經面試 擇優錄取。學業課程分設：初級課程、中級課程、高級課程、碩士課程，分別為三年、六年、九年制，設進階考核制，分級會考擇優晉級。

佛學院學生凡已成為光環密宗皈依弟子，符合條件者經審核可免學費。所有學員入學後須參加一個月基礎培訓，經考核擇優錄取，一旦錄取學費全免。

環密宗佛學院以培養專業傳法人才為目的，對成績優秀的學生，經佛學院獎學金評定委員會審核可獲得獎學金。

為保證傳法人才質量水平，紫光上師親自在畢業班中挑選優質生作為傳法弟子。國際學生畢業後經考核，成績優秀者可留任本院工作或推薦到世界各地光環密宗佛教機構工作。

為適應學生的需求，救渡更多有緣，光環密宗法務委員會將開辦各種類型的短期佛法襌修課程及健康專科培訓班，歡迎查詢。

聖山佛國西渡觀音梵宮聯絡人：招生辦公室；聯繫電話：518-853-1873；電郵：[email protected]。