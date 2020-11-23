富士4D按摩椅感恩節勁減$1000 再九折

新款FJ-8500日本富士按摩椅，讓您體驗前所未有的超人性化全身按摩的基準。

日本 富士按摩椅（Fujiiryoki）黑色星期五 全場近半價大減價再打九折，多款產品勁減$1000，可「免息」分期付款。該公司推出「免息分期付錢」酬賓計畫，FJ-8500最新款日本富士4D按摩椅(原價$19,999)以半價$9,999售賣（$166/月付x60個月），勁減$1000，欲購從速。

FJ-8500富士按摩椅，劃時代的4D數位功能高科技理念，讓您消除疲勞、疼痛、放鬆、紓壓，達到全身鬆弛、舒緩的舒適，且達到近十年產品維修期。該產品對材質的選擇、技術功能、產品質量、產品創新和設計，都極具的「品質保證」。新科技的數位4D機芯，自由靈活的4D按摩功能與包裹全身的充氣氣墊融合，實現舒適的伸展按摩技術，讓您享受揉捏、揉按、揉撫、捶打、摩挲、伸展、指壓，充分讓人體全身上下得到適度鬆弛。深層日本指壓數位功能操作，附有中英文顯示功能、瑜伽式拉筋、高檔藍牙音響系統，自動測試。機身可中加長S/L雙軌道，零重力按摩、按摩穴位更精準、立體真人手感按摩法、自動全身加熱治療法、搖搖椅同步前後功能、滾輪系統按摩指壓法、雙腿、雙腳滾輪指壓。

使用者每天保持在15至30分鐘的全身按摩椅按摩，能促使身體有效得到全身放鬆及被動運動，並可促進人體免疫力和身體的健康。日本富士按摩椅系列，其創新技術已達世界最高峰，充分享受如真人般手感按摩的體驗。

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