王嘉廉社區醫療中心11/29在華埠舉辦免費打流感針活動。

王嘉廉社區醫療中心與州眾議員牛毓琳女士為符合資格的社區人士再度舉辦免費打流感針活動。活動將於11月29日(星期日)上午11時至下午2時半在曼哈頓 華埠堅尼路268號王嘉廉社區醫療中心舉行。

凡年滿19歲或以上沒有醫療保險 的人士可接受免費的流感疫苗 注射，民眾需提前預約報名，敬請屆時攜帶有照片的證件以證明年齡。為保障工作人員及病人的安全，活動不接受沒有預約的人士。預約報名請致電(929)362-3020。報名時間為星期一至星期五，上午9時至下午5時。

由於流感病毒每年都在變化，美國疾病防治中心（CDC）建議，每年都要接種一次疫苗。注射流感疫苗能幫助您預防流感，從而防止將流感傳染給他人。

王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每周開診7天， 在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論你是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何， 我們都會為你提供醫療服務。了解詳情，請瀏覽網站：http://www.cbwchc.org/index_ch.asp。