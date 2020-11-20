在新冠病毒時代 肺癌如何衝擊華人社區？

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)與世界日報今年聯合舉辦免費線上健康講座影片活動，第六部影片由紐約長老會皇后醫院胸腔外科醫師、威爾康乃爾醫學院臨床心胸外科助理教授周樹佳醫師(Oliver S. Chow, MD)主講。在這支影片中，周醫師將會解説華人社區中的肺癌。他將討論哪些患者有患肺癌的風險，如何發現它們以及治療這些疾病最先進的方法。此外，也會討論新冠病毒疫情 會如何影響肺癌和呼吸異常的治療。

完整講座已可於網上觀看，以下為影片摘要：許多人都認識患有肺癌的人，我們也知道肺癌是一個嚴重及危險的疾病。但是，並非所有人都意識到我們在識別、治療，和治癒這種疾病的能力上有了非常大的進展。

至今爲止，肺癌是因癌症 相關死亡中的主因。這主要是因爲許多肺癌在體内緩慢生長多年沒有症狀，直到發展成晚期並擴散才引發症狀。肺癌最主要的危險因素為年齡的增長、吸菸、有肺癌的先例或者是家庭病史。重要的是，人們必須知道有不同種類肺癌的存在，而治療肺癌的方法也在不斷改善。今天，我們擁有比10年前更好的方法來治療這個疾病。

肺癌治療進步的主要原因之一，是我們能夠在癌症較小且易於治療的時候就發現它們。研究表明，對於有機會患上肺癌的高危患者可通過CT掃描及早地檢測到它們。這可以讓我們更早地開始治療癌症，並延長這些患者的生命。因此，醫生建議年齡在55至74歲之間，並且在過去的30年每天吸菸約一包的人，以及仍在吸菸或在過去15年中戒菸的人應該接受肺癌篩檢。這樣做是爲了獲取胸部的CT來查找肺部的任何異常，通過這類型的篩查出來的癌症通常較小，僅需要通過小手術即可治癒。因爲這方法很有效，所以很多醫生很快會開始為50歲或以上中度吸菸量的人做篩檢。

當遇到肺癌患者時，他們通常第一件想知道的事就是能否將肺癌切除。在許多情況下，醫生能夠進行微創手術以去除肺癌。這通常是治癒肺癌的最佳機會。有時癌症已經變大或從胸部内擴散到淋巴結，那最好的治療方法是先使用藥物或放射療法後再進行手術。在癌症擴散到身體其他地方的情況下，藥物將是主要的治療方法，但即使在這種情況下，也有很多不同的藥物是可能有效的。有時會需要外科醫師通過活檢來找出最有效治療肺癌的藥物。

在華人社區中，有一種最爲常見的肺癌，是由一種稱作為EGFR的基因突變而引起的。EGFR肺癌常見於非吸菸者、亞洲人和婦女。在當今的時代，測試肺癌的突變很重要，因爲有一組藥物對於這種類型的肺癌很有效。

新冠病毒大流行已經改變了醫療系統裏的許多方面，其中一件事是以團隊的方式對待肺癌。由於每位肺癌患者都是不一樣的，那麽有一個擁有不同領域專家的團隊才能為每個人提供最佳的治療。在當前的疫情中，他們努力減少不必要的預約和手續以使治療達到最好的療效。

欲觀看周醫師的完整健康講座影片，請至連結：bit.ly/2020nypq6或掃描本頁面二維碼，觀賞完畢別忘了填寫線上問卷，參加第六波$25電子禮卡抽獎，名額有限，請把握機會。