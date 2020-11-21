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法拉盛Bodhi Cafe精品咖啡店隆重新張國際級咖啡師 Xing(星)主理 印尼Toraja咖啡豆

紐約訊
咖啡的世界很小，但絕對的精緻和深邃。
咖啡的世界很小，但絕對的精緻和深邃。

日前於法拉盛隆重新張的首家大型素食餐館菩提家園，內有素食、咖啡、甜品、壽司，總面積近萬呎。今天專門為大家介紹其中的Bodhi Cafe。推開大門鋪面而來的是幽幽微醺淡淡咖啡香和研磨機的磨豆聲，映入讓人眼前的綠植、籐椅、盆栽布置，散發著愜意的親切感。

Bodhi Cafe店內有義式咖啡跟手沖咖啡，採用歐洲著名品牌Black Eagle VA388義式咖啡機選用。這款咖啡機為世界咖啡大賽指定機，手沖磨豆機為EK43。如此專業的咖啡設備在法拉盛地區是第一家 。

咖啡吧台前忙碌的咖啡師是一個年輕的小夥，他叫星。如果點一杯手沖咖啡，透過玻璃看他專業的沖煮動作。果不其然，咖啡帶有濃郁的堅果可口香味，第一口香醇，第二口回甘，嘗一口便是滿滿的幸福感。

星為SCA認證的國際咖啡師，Bodhi Cafe咖啡豆為印尼Toraja。Discovery電視台在拍攝蘇拉維西島時，特別介紹Toraja咖啡擁有全世界最好喝的咖啡產地之美名。這是因為Toraja精品咖啡所追求的是最原始健康的咖啡，無肥料、農藥、有機、認證的咖啡豆，是完全的自然純淨。

Bodhi Cafe咖啡豆生長在1650至1900米高海拔地區。咖啡生豆是以半水洗方式處理，經過二次挑選等級，曬乾分級入麻布袋封口。星表示，這裡是素食餐館，為了給素食者提供一杯完美的咖啡，全部的咖啡豆品質都經過精心挑選，因為只要有一顆不好的咖啡豆摻雜其中，就會影響整杯咖啡風味。

法拉盛Bodhi Cafe地址：136-20 Booth Memorial Ave Flushing，NY 11355；電話：646-560-0208；網站：http://www.bodhicafeny.com。

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