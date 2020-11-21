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中國嘉德2020秋季拍賣會12月1日至6日拍賣 北京嘉德藝術中心

紐約訊

中國嘉德堅持專業精神、市場導向和誠信品質，深耕細作，不斷創新，努力開拓。中國嘉德2020秋拍徵集範圍包括中國書畫、名人手跡、瓷器玉器工藝品、家具工藝品及郵品錢幣等。本次徵集不設門檻，免費對大眾開放，期待您手中的藏品重放璀璨光芒。中國嘉德2020秋季拍賣會訂於11月27至30日舉行預展，12月1日至6日舉行拍賣，展拍地點均在北京嘉德藝術中心。

突如其來的新冠疫情不僅改變了大眾的行為模式，也改變了拍賣行業的運作方式。然而，久違的旺盛市場表現又給接下來的藝術行業和市場帶來了極大的動力。多少熾熱的期盼、多少重逢的驚喜，多少砥礪的步履、多少默默的耕耘，將在槌聲響起的那一刻，匯聚為熱烈的華章。

中國嘉德2020春季拍賣會是一場充滿挑戰和不確定性的前所未有的拍賣，8月19日在北京嘉德藝術中心落下最後一槌，實現總成交15.89億元。能夠圓滿達標不僅僅是好運，更多的是每一位參與其中的人，富有堅定的信念、豐富的經驗、敏銳的洞察和默默耕耘的實幹。我們最終等到了「春天來了」。

對此，中國嘉德董事總裁胡妍妍表示：經歷了半年多的困頓，我們終於盼來了柳暗花明又一「春」的日子。 8月15日中國嘉德2020春季拍賣會終於在嘉德藝術中心開槌。五天夜以繼日的槌聲，酣暢淋漓的競爭，驚喜多多的佳績，讓我們忽略了時鐘。

中國嘉德2020秋季拍賣會全球持續徵集中，徵集門類包含：中國書畫、二十世紀及當代藝術、瓷器、玉器、佛像、紫砂、家具工藝品、國石篆刻、古董珍玩、古籍善本、金石碑帖、名人信札、郵品錢幣、名人手跡，金銀器物等。

詳情請洽：紐約辦事處何冶純、端木驪珠。地址：505 Park Ave., 4th FL., New York, NY 10022。電話：212-308-8889或888-799-8830。郵箱：[email protected]

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