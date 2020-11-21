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「露美容」感恩節禮盒系列全場8起代理Sisley希恩黎-法國貴族血統的奢華品牌

紐約訊
Sisley希恩黎抗皺眼霜套裝和全能乳液，是感恩節超值禮盒。
Sisley希恩黎抗皺眼霜套裝和全能乳液，是感恩節超值禮盒。

法拉盛的Sisley希恩黎、SHISEIDO姿生堂華人特約店—露美容精品中心，為迎接感恩節推出多款精美禮盒，資生堂SKII產品和Sisley希恩黎全面８折起優惠。

護膚品牌Sisley希思黎是法國護膚美容界中的精品，主要走高端植物護膚路線，旗下有護膚品、彩妝、香水等產品，享有極高的口碑與聲譽。Sisley希思黎的植物護膚理念和技術享譽全球，受到無數名媛、巨星的青睞與追捧，伊莉莎白女王、戴安娜王妃、安妮公主、美國前總統甘迺迪遺孀賈桂琳、法國前總統季斯卡夫人、查理茨•塞隆、凱拉•奈特莉、石頭姐（艾瑪•斯通）和李宇春等都是Sisley希思黎的忠實粉絲。華人最愛用的全能乳液、修護眼唇霜、Sisley面霜等都能在露美容精品中心買得到，現值感恩節特價，請把握機會。

露美容負責人Susan介紹，資生堂世界最暢銷的產品紅妍肌活精華露，被護膚達人叫做資生堂紅腰子的精華露。之所以會被稱作資生堂紅腰子，完全是因為紅色瓶身看起來跟腰子有些相似。資生堂紅腰子是由資生堂推出的世界上第一款可以提高皮膚免疫力的護膚品，這款精華露中含有許多種天然成分，具有顯著的抗菌、消炎、抗氧化的功效，不但可以修復受損的肌膚，而且還可以延緩衰老，一瓶資生堂紅妍肌活精華露就能解決多種皮膚困擾。

今年感恩節物超所值的禮盒還包括SKII和Sisley希思黎全植物精華護膚品產品，送禮自用兩相宜。訂購電話： 646-752-4123；露美容精品中心地址：36-44 Union St., Flushing, NY 11354。

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