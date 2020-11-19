陳世智泌尿科建議50歲以上男性每年攝護腺及PSA檢查

在法拉盛 開業近20年的陳世智泌尿專科醫師，以專業細心、手術精湛著稱。哈佛醫學院泌尿專科畢業的陳世智醫師（Antony S.C. Chen M.D.），曾任哈佛泌尿專科駐院醫師、現任紐約 醫院─皇后區/法拉盛醫院泌尿科主治醫師，是一位檢查仔細、臨床經驗豐富的泌尿專科醫師；他在學期間學習表現優異，曾數次獲學院頒授獎項，並發表關於體外碎石治療、腎結石、前列腺癌、陽痿、間歇性慢性膀胱炎等方面的醫學文章，廣受同業好評。陳醫師建議50歲以上男性每年做一次攝護腺觸診及PSA（前列腺特殊蛋白指數）檢查。

該診所設備齊全，包括新式Microwave Thermotherapy微波爐治療前列腺肥大儀器、Transurethral Needle Ablation of Prostate無線電波治療前列腺肥大（簡稱TUNA）及超音波儀器、膀胱鏡、最新膀胱不穩偵測器、陽萎血管檢查儀，以各種先進設備，幫助病患獲得更準確快速的檢查結果及治療。

陳醫師表示，最新的Microwave Thermotherapy微波爐治療是非侵略性治療前列腺肥大，可以在診所內做該項手術，不用開刀、僅局部麻醉，治療時間大約只要一小時左右，因此適合年長及較怕痛者；前列腺肥大較嚴重或慢性肥大的病患則以無線電波（TUNA）或雷射綠光（Greenlight）治療較宜。其雷射手術尚有雷射激光治療尿道結石及腫瘤。該診所並提供體外碎石服務-ESWL治療，免開刀、免住院，效果極佳。

泌尿系統所衍生的各種相關疾病，對成年男女而言，是影響健康卻又常被忽略的疾病，例如尿頻、尿出血、小便無力或尿失禁，皆是健康出現警訊的前兆，尤其婦女尿失禁常諱疾忌醫。陳醫師建議，超過50歲的男士應每年做一次攝護腺觸診及PSA檢查。

主治項目包括：尿出血、尿頻、小便無力、尿道癌、腎臟炎、尿失禁、攝護腺腫大症、腎臟癌、膀胱癌、攝護腺癌，腎結石、尿結石、陽萎、早洩及男性不育。

陳醫師還提供下列手術項目：泌尿系統癌症手術、體外腹腔鏡手術、割包皮、前列腺切片、男性結紮及膀胱鏡檢查等，該診所接受各種醫療保險 ，無保險者收費特優；門診時間為周一至周五上午9時至晚7時（周三至下午3時），周六為上午9時至下午5時。診所地址：134-43 Maple Ave., Ste#1A, Flushing, NY 11355，電話：718-762-6899。