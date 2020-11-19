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雲南白藥牙膏 口腔保健對策專家正貨新包裝運抵美國 全線買大送小

紐約訊

牙齦是牙齒的「土壤」，外型光滑、結構緊密有彈性的包覆牙齒，保護牙根，讓牙齒屹立不搖。雲南白藥牙膏是傳統藥業與現代生活的完美結合，以百年傳統中藥配方，淬鍊出「三七根精華」，能預防牙齦流血，幫助調理牙齦體質，增強牙齦組織，提升牙齦血液循環和抗菌能力，改善浮腫及潰瘍，在刷牙清除牙菌斑的同時，也讓牙齦組織保持健康狀態。

口腔中存在各式各樣不同的細菌，如果清潔不當，就會日夜不停地分解牙齦、牙縫處的食物殘渣，釋放出酸性物質刺激牙齦，侵蝕琺瑯質，輕則造成口腔異味，影響社交，造成尷尬；重則可能引發牙齦感染及出血，進而導致牙齦萎縮及蛀牙，最終造成牙齒脫落的風險。常吃刺激性食物，也會影響牙齦健康。牙齦萎縮、退化都是不可逆的，因此牙齦護理，與牙齒清潔都是一樣重要的。

雲南白藥牙膏成份清新無中藥味，搭配高品質軟性矽磨料和高級潤滑劑，質感細膩，清新爽口。雲南白藥牙膏秉持有益、防蛀又安全的理念，因應各種不同口腔問題發展出全系列產品，提供周全的口腔護理對策；「雲南白藥益生菌牙膏」含以先進技術優選創新型益生菌，有效平衡口腔菌群，能抑制蛀牙菌，以達到保健牙齦、抑制口腔異味菌並降低蛀牙機率的效果。

雲南白藥薄荷牙膏，特別適合節奏快、壓力大、喜歡吃重口味、容易上火的族群，薄荷清爽的口感，刷牙享受口氣清新的同時，口腔清潔與口腔黏膜保護也一次到位。

想要美白功能也可以選擇「雲南白藥美白牙膏」，其專業美白配方能輕鬆分解齒漬、去除牙菌斑，不傷害琺瑯質就能達到潔白效果。雲南白藥牙膏近日換新包裝，同時所有品種現推出買大送小優惠，每買一支100克牙膏，即隨包裝附送30克旅行裝，性價比極高。

雲南白藥牙膏在美國非常熱銷，因疫情影響物流曾一度斷貨，而水貨、假貨也在坊間流竄，除了功效不得而知外，其成分等亦可能不符合美國法規，影響健康。現在全新包裝的正貨已運抵美國，全線買大送小，選購時務必認明包裝盒上清楚印有「全美總代理美國太子行」，才是有保障的正貨。

美國太子行為雲南白藥牙膏全美總代理，在各大華人超市與藥房均可見雲南白藥牙膏系列產品，消費者如有任何疑問，請致電美國太子行查詢，美東：(888)228-5678，美西：(800)732-2328，或瀏覽網址：www.popus.com。

安心購買正品：認明外盒註記進口商為美國太子行，即為有保障正貨。
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雲南白藥益生菌、薄荷、美白牙膏全新包裝買大送小，性價比極高。
雲南白藥益生菌、薄荷、美白牙膏全新包裝買大送小，性價比極高。

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