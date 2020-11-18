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天氣轉涼 雙毒高發季節太子金牌沖劑 全方位防護

紐約訊
太子金牌快清感冒靈，專門針對輕微頭痛發燒、身體疲乏無力、全身肌肉痠痛等症狀。
太子金牌快清感冒靈，專門針對輕微頭痛發燒、身體疲乏無力、全身肌肉痠痛等症狀。

今年是非常嚴峻的一年，隨著天氣轉涼，流感病毒總是準時出現從不缺席，BBC科學與健康專欄指出，每個流感季節全球都有多達500多萬人感染患病，病毒的變異速度極快，往往讓身體防不勝防，在這乾燥寒冷的氣候，病毒容易像野火一樣迅速蔓延，加上今年新冠病毒肆虐，兩者交錯感染的風險大幅增加。除了接種流感疫苗，讓身體產生抗體外，太子金牌提醒大家提高個人衛生觀念與防護措施。

隨著即將到來的節日，與親朋好友相聚的時間變多，人們待在室內的時間拉長，病毒傳播的風險增加，可能造成另一波感染高峰。因此，主動防疫與個人保健的工作格外重要，良好的防疫從個人衛生觀念開始，勤洗手並避免接觸口、鼻及眼睛；外出配戴口罩，有助阻隔空氣中的飛沫與病毒，減少病毒由身體脆弱的黏膜組織入侵身體的風險；時常保持社交距離，減少病毒透過飛沫傳播的機會，同時要注意避免身體上的接觸。另外，盡可能避免進出人多擁擠的地方，特別是密閉場所。日常作息方面，保持充足睡眠及定期運動強化自身抵抗力，也是從內到外戰勝病毒並降低感染的關鍵。

美國醫學新聞媒體Medical News Today指出，防範流感除了多休息、保持體力外，可嘗試草本茶或維生素。太子金牌針對防範流感，特別研發了板藍根、傷風靈及感冒靈沖劑，其效果顯著，多年來獲得極佳口碑。太子金牌板藍根能清熱解毒，舒緩喉嚨腫脹、口乾舌燥等狀況，同時能增強底子，有效預防感冒；遇打噴嚏、鼻塞、流鼻水和喉嚨痛等輕微症狀，可嘗試特效傷風靈；至於輕微頭痛發燒、身體疲乏無力、全身肌肉痠痛等症狀，則可服用快清感冒靈。

面對本次疫情，太子金牌特別從國內取得中國國務院官方特別推薦「三藥三方」的二號方——宣肺敗毒方，此方能宣肺化濕、清熱透邪、洩肺解毒，疫情期間在武漢方艙臨床使用，改善輕症患者症狀，效果顯著。美國太子行以此方為基礎，經改良製成太子金牌宣肺敗毒顆粒沖劑，其專利配方特別高濃縮，每小包沖劑相當於30克優質中藥材提煉，無須熬煮，更方便攜帶與服用。

逾30年來，太子金牌致力於研發純天然草本配方產品，是美國東方草本保健茶系列的先驅品牌。安全性與有效性一直是太子金牌多年來的堅持與承諾，在防疫的關鍵時刻，家中常備太子金牌沖劑，有備無患。

太子金牌傷風靈、感冒靈、板藍根、宣肺敗毒顆粒沖劑於各大華人超市及零售點均有發售，消費者如有任何疑問，或想知道更進一步訊息，歡迎致電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址：popus.com。

太子金牌宣肺敗毒顆粒為其改良配方，疫情期間在武漢方艙臨床使用，效果顯著。
太子金牌宣肺敗毒顆粒為其改良配方，疫情期間在武漢方艙臨床使用，效果顯著。

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