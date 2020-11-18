法拉盛整齊牙科院長金博士全口植牙技高一籌贏得華人交相讚譽高度評價

整齊牙科金院長（左）專精全口植牙，即拔即種，獲得華裔患者詹先生（右）等人力挺盛讃。

獲得患者五星評級的法拉盛 整齊牙科(Prime Smile Dental)院長金博士(Dr. Daniel Kim)是全口植牙專家，先後獲得多位華裔病患衷心感謝，表揚他醫術精湛，心靈手巧，能游刃有餘地掌控駕馭高難度複雜的植牙技術。

曾服務華人社區廿餘年的退休內科趙醫師透露，三年前他循華文報紙廣告線索，到整齊牙科做29顆全口植牙，歷時七、八個月得以圓滿完成。趙醫師説，整個過程順利少痛苦，牙齒功能恢復到30、40歲青壯時期，無論高纖堅韌的食物，他都能照單全收盡情享受，讓他對金醫師還他一口好牙大為歎服。同時，趙醫師也對整齊牙科醫療團隊的整體服務感到滿意，評論説他們態度專業認真，準時不讓患者久候，設備完善先進，收費透明無隱藏費用，附近容易停車等優點。

另一位華裔患者詹先生，高齡82，家住法拉盛，今春也在整齊牙科拔牙植牙。詹先生說，金院長一口氣只用了三個半小時，為他種下21顆牙，效率驚人。詹先生坦言，回家後只吃了一次止痛藥就能安然入睡，之後也沒有感到任何不適。詹氏夫婦對金院長的高超技巧，仁心仁術，推崇備至，讚不絕口。

金院長拿手絕活是當天植牙，即拔即種，大大縮短療程。金院長說，人工植牙與牙橋和假牙都不同，植牙在外觀和功能上仿真度高，穩定結實，不易形成空腔，有助保持患者的自然笑容和面部形狀。若拿植牙與牙橋相比，植牙不會導致顎骨退化，並且植入時不需要支撐或損壞相鄰的健康牙齒。植牙比假牙更勝之處在於進食和說話時不會鬆脫，可以像天然牙齒一樣刷牙和用牙線。此外，植牙比假牙舒適，可以自由自在地啃咬不同軟硬的食物。再說，植牙比牙橋和假牙更可靠，長遠來看植牙結果會更成功。金院長補充，牙橋和假牙使用有年限，每隔幾年就需要更換，但植牙一勞永逸，一次搞定，終身受用，只需每隔一段時間微調。這些特點都使植牙比牙橋和假牙更為經濟實惠。

金院長指出，傳統牙橋和假牙手術必須先拔除問題牙齒，待三、四個月傷口癒合後，才能開始植牙重建。而第二階段手術的第一個步驟，就是要在好不容易癒合的傷口上，再鑽一個洞，植入人工牙根，然後再花三到六個月等待傷口癒合才能裝假牙，過程慢長繁雜。然而運用最新CT-3D電腦掃描機，拔牙植牙同時進行，意即牙醫在拔除患者問題牙齒的同時，即可利用牙床自然留下的牙窩立即埋入新的植體（人工牙根），牙齦不易萎縮，牙肉癒合以後的型狀也更為飽滿，更有機會創造美麗的「M型曲線」。總之，這種「即拔即種」的植牙技術，不用另外再鑽一個洞，患者也不必多挨一刀，可以節省一半以上的治療時間，而能提早恢復牙齒的咬合功能以及美好外觀。患者在植牙後，當天回家就能食用美食佳餚，重投滋味無窮的有趣帶勁生活。

鑑於疫情擴散未退，整齊牙科為了共體時艱，加大優惠力度，推出多項折扣服務，包括免費牙齒檢查：3D X光；植牙，植5顆送3顆(5+3=8顆)；德國植牙，40%折扣(價值$3,000)；瑞典 植牙，40%折扣(價值$3,000)；陶瓷矯正，$1,000折扣；牙齒美白，$199(原$500)。

取得紐約大學 牙醫博士的金院長，亦是哈佛大學植牙專科畢業生。他出身三代牙醫世家，具備13年上萬顆植牙經驗，給予患者十足信心與保障。該診所提供各種植牙材質，患者可根據喜好選擇高端德國或瑞典植牙。於此同時，該診所購置最新雷射治療機和CT掃描機，全由診所精英團隊親自把控操刀。

「整齊牙科」提供全方位口腔醫療服務，紐約診所：35-35 149 St., #203, Flushing, NY 11354（北方大道與149街街口，公車Q13與Q28直達）；電話：718-460-9441；開診時間： 周一三五，10 am-7 pm；網站: PrimeSmileDentalFlushing.com。新澤西診所：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657；電話：201-313-2277；開診：周二四六，10 am-5 pm；網站: AlignDentalCare.com。受理白卡、汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)；網站： www.primesmiledentist.com，或aligndentalcare.com。