漢祥太平洋抽油煙機感恩、聖誕節大優惠選購蒸好洗抽油煙機 饋贈好禮3選2

漢祥太平洋抽油煙機感恩、聖誕節大優惠。

服務美東地區30多載的漢祥太平洋(Pacific)抽油煙機公司，在感恩節、聖誕節 之際感謝顧客多年來的支持和鼓勵，現推出特價優惠回饋贈好禮3選2，凡選購「TruStream蒸好洗」抽油煙機享特價外，隨機可在多功能豆漿機、空氣炸鍋、多功能養生壺三款禮品中挑選兩項，禮品總值超過$300，所有優惠至12月24日止。

太平洋「蒸好洗」抽油煙機研發多年、突破市場現有技術，獨家噴射130℃超高溫 蒸氣全自動「TruSteam蒸好洗」抽油煙機。只需按一個鍵，就能利用超高溫蒸氣溶解油污、沖刷洗淨， 完全免去拆洗的煩惱，還可除油、除臭、殺菌，三效合一，最適合中式廚房，為華人家庭極佳選擇。

為將吸力最大化，蒸好洗特別搭配「吸力霸靜音馬達」，低轉更安靜、高轉更穩定，品質遠超過UL認證要求，確保運轉最順暢、無噪音，終身保用。量身訂做的傾斜式改良風箱搭配7吋排風口，創造更大容量的排風效果，整體吸力更上一層樓。實驗證明，超強吸力極靜音6段變速，比超靜音更上一層樓，慢火燉煮時啟動，讓您幾乎聽不到運轉的聲音。

漢祥太平洋抽油煙機「感恩、聖誕節好禮3選2」優惠大回饋活動所贈送的家用禮品均非常實用超值。饋贈好禮的多功能豆漿機，方便好用，無論長者或小朋友每日一杯豆漿，有助長者預防骨質疏鬆、小朋友助長發育；多功能養生壺可作各式泡茶之用；多功能空氣炸鍋更是廚房烹煮好幫手，非常好用。感恩、聖誕優惠大回饋活動至12月24日止，敬請把握機會，網上訂購可享免運費。

漢祥太平洋抽油煙機地址：布碌崙 總店4012 8th Ave Brooklyn NY 11232；電話：718-633-3688。法拉盛136-67 41st Ave Flushing NY 11355；電話718-353-9898；天景豪苑40-24 College Point Blvd二樓(飛達西餅附近)，Flushing NY 11354（逢二六休息）。其他店鋪七天營業，歡迎瀏覽網頁：http://www.pacifichoods.com，或致電免費服務專線：1-800-988-2268，718-633-3688。