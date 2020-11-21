精神心理專科張建平醫生溫馨提示注意新冠病毒疫情下的心理健康

精神心理專科張建平醫生提示注意新冠病毒疫情之下的心理健康。

過去近一年時間，新冠病毒的肆虐漫延席捲世界。至今全美已有超過千萬感染個案，死亡人數也居高不下。很多州均下達了居家令，大部分人被迫宅在家裡。這期間，很多人不僅失去工作，而且在經濟上出現困難，還無法和親朋好友面對面交流。所以，社交隔離、焦慮、恐懼、以及憂鬱情緒成了人們現今面對的新問題。許多以前沒有心理問題的人出現了焦慮障礙，而原有心理疾病的患者亦有所加重。如何應對病毒大流行引起的挑戰，保持心理健康，克服焦慮緊張，精神心理科專家張建平醫生為大家提出專業的建議。

張醫生指出，居家令致使人們社交隔離加上對病毒感染的恐懼，讓很多人處於一種應激狀態。在這種狀態下，人體交感神經系統過度啟動，大腦對潛在危險的評估過高，負性情緒占據主導。連續幾天的應激狀態導致睡眠失調，食欲下降，體力不足，精力不能集中。身體的不適和做事效率的下降反過來造成更強的應激狀態，高度焦慮、易怒甚至驚恐發作。臨床上出現很多新發焦慮症和憂鬱症病人。

為了防止過度應激造成的嚴重焦慮和憂鬱，普通民眾可以在家採取以下措施：

第一，保證充足睡眠。良好的睡眠對保持身體健康、增強免疫力有幫助，對心理健康也至關重要。儘量每天保持同樣的作息時間。睡前不要過多看手機或電視。如果有入睡困難，可以睡前服用5至10毫克的褪黑素(Melatonin)或25至50毫克的Benadryl。這兩種藥都不需處方便可以在藥房購買(over the counter)。

第二，保證健康飲食。一日三餐儘量均衡營養，多吃水果蔬菜。可考慮每天服用一片多種維生素和適量維生素C，但注意不要過多服用維生素D。維生素D和A是脂溶性的，服用過多會造成體內聚集，甚至危害身體健康。

第三，適當運動鍛煉身體。運動不僅對身體健康有好處，運動時體內產生的激素也可以降低焦慮和憂鬱情緒。人們需要儘量利用家裡的條件想辦法鍛煉，也可以考慮利用網路視頻學習瑜珈，幫助放鬆精神，降低焦慮。

第四，保持和親朋好友的聯繫。由於疫情 ，人們不能當面交談，但可以定期在網上利用視頻的方式保持溝通。

第五，保持良好的心態。現在電視和互聯網開放了很多娛樂的資源。可以有意識地選看輕鬆節目及喜劇片，以令自己開懷大笑。也可以選擇性的學習一些新的東西，培養一兩個新的愛好。同時儘量少關注疫情的新聞。每天早上和傍晚看兩次與疫情有關的主流媒體播報的新聞即可，避免社交媒體散播的虛假新聞。

在採用以上措施後，若仍然感覺焦慮、緊張、憂鬱，並伴發失眠、食欲降低、重度疲倦，甚至產生輕生自殺的念頭，就需要儘快得到專業人員的幫助。除了緊急情況下打911外，還可致電1-888-NYC-WELL(紐約市 危機熱線)或 1-844-863-9314(紐約州 心理健康辦公室熱線電話)求助諮詢。也可以聯繫張建平醫生精神心理科診所，診所在疫情時期提供網路視頻見診治療。預約請電：718-939-3800 或 718-666-7290(張建平醫生心理精神專科)。