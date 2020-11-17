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華男法拉盛爭車位 故意開車撞人 汽車衝進新開麵包店

開一家網美珍珠奶茶店絕非夢想HOJA FOOD提供一條龍服務

紐約訊
HOJA FOOD提供專業教學訓練，初學者都能泡出一手好茶。
HOJA FOOD提供專業教學訓練，初學者都能泡出一手好茶。

搖茶飲料近來在全球不斷曝光。台灣茶飲文化蔚然成為飲料界一股龐大商機旋風，在各家新進品牌如春筍般不斷地投入市場下，尋求開發新創產品成為獨家供應的領頭羊便能保有高關注與高毛利表現。在美東占有珍珠奶茶原物料銷售第一名的HOJAFOOD，竟是這股珍珠奶茶炫風的最大推手。

HOJAFOOD做別人不敢做，想別人不敢想，因為深入當地市場，總能精準抓住消費者動向，早一步推出潮流新品。HOJAFOOD提供客製化服務並與多家手搖茶品牌合作下研發各式飲品，在健康意識與提升口感中尋求平衡，讓配合的手搖飲店家業績屢創新高，門庭若市。

如何讓茶飲市場歷久不衰，除了精準敏銳的市場眼光，還有原物料的研發創新，留得住好味道，才能讓客人一試成主顧。HOJA FOOD領先業界，率先把飲料店常用易對人體造成脂肪肝的果糖換成身體所需能量的蔗糖，在健康上替消費者把關外，又能提升飲料的風味。去年度HOJAFOOD更大規模將爆爆珠、果汁，導入蔗糖液，取代原料本身的果糖，除產品風味提升檔次外，更讓旗下代理商Yu Cha Corp (御茶)、Fun Tea(豐茶)屢創銷售佳績。

全系列的蔗糖液爆爆珠、蔗糖液果汁，導入蔗糖原料，每一口都喝得到天然果汁香氣，吃得到天然果肉。HOJA FOOD提供珍珠奶茶手搖飲原物料，因應時勢推出一系列環保包材，上從紙杯、PLA杯材下至紙吸管、PLA吸管、竹吸管，連提袋都使用可重複利用又不占空間的不織布提袋，在環保意識抬頭的時刻，為社會盡一份心力。

蔗糖系列商品、台灣小吃系列、開店物料設備，店面規畫及飲品菜單設計，提供茶飲專門教室進行專業教學訓練，初學者都能泡出一手好茶，打造專屬獨特飲品。物料配送到店，整體一條龍服務，做好飲料店後勤的重要角色，讓店主只需專注呈現一杯好茶。

網址：www.hojafood.com

服務據點：

紐約御茶食品Yu Cha Corp

地址：34-36 56th Street,Woodside,New York 11377

電話：718-898-6888、718-898-6889

WeChat：yuchacorp

維吉尼亞豐茶食品Fun Tea

地址：8440 Kao Circle,Manassas VA 20110

電話：703-678-6288

WeChat：funsales168

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