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「帶您瞭解紅藍卡」健康問答 11/20前參加抽獎

紐約社
註冊聯邦醫療保險計畫，有期限規定(本報檔案照)。
註冊聯邦醫療保險計畫，有期限規定(本報檔案照)。

對於大部分65歲以上長者來說，聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)非常重要。而如何善用福利以及選擇合適自己的計畫來滿足健康需求，則需要對聯邦醫療保險有全方位的了解。為此，世界日報與帝國藍十字藍盾健保公司合作「了解紅藍卡 健康來問答」線上活動。即日起至12月30日止，每隔兩周推出紅藍卡健康問答活動，除了讀報導了解紅藍卡外，還可參加抽獎，歡迎民眾填問卷參加。

聯邦醫療保險(Medicare)是由聯邦醫療保險和聯邦醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，簡稱CMS)管理的聯邦保險計畫。社安局(SSA)也接受聯邦醫療保險的申請，只要65歲以上、65歲以下永久殘疾的人士以及任何年齡的末期腎臟疾病患者皆可申請。申請人或配偶須是美國永久居民或合法公民，並在美國連續居住五年，且工作至少40個季點(十年)，並繳納社會保險稅。

聯邦醫療保險(紅藍卡)含四個部分。傳統紅藍卡包含A部分和B部分，A部分幫助承保「醫院保險」，包括住院治療、專業護理照護、臨終關懷服務和一些居家照護等，如果當事人或配偶有工作並繳納至少40個季點(十年)的社會保險稅，將沒有保費。B部分幫助承保「醫療保險」，含醫師門診、預防性醫療保健服務、門診服務、醫療用品、檢驗和X光檢查，每月保費根據收入而定。

傳統紅藍卡(Part A, B)是基本計畫，不涵蓋所有內容及支付所有醫療費用。但當事人可選擇從私人保險公司購買紅藍卡優勢計畫(C部分)、處方藥計畫(D部分)、紅藍卡補充計畫等，以獲得更多承保範圍。請關注11月24日、12月8日、12月22日世界日報C版半版報導。

註冊傳統聯邦醫療保險計畫，共三個登記期。初始登記期(IEP)，是從65歲生日前三個月到65歲生日月份及65歲生日後三個月。特殊登記期(SEP)，如果您在初始登記期因為仍在工作並具有團體保險或通過配偶有保險而沒有註冊，則可在該期註冊。一般登記期(GEP)，給錯過初始註冊期間未註冊的人登記(A或B部分)。申請期1月1日至3月31日，承保範圍從7月1日開始。每12個月符合條件申請但未申請者，需支付罰款(終身)10％。

想了解更多紅藍卡相關資訊，可聯絡帝國藍十字藍盾健保公司，專業客戶代表會給您全面細緻的解答。電話347-569-8247；電子信箱：[email protected]。第一波活動抽獎日期至11月20日截止，鼓勵民眾登記參加，將血氧儀、水牙線、折疊式踏板運動器或掃地機器人帶回家。問卷：https://bit.ly/wjmedicare。相關活動請聯繫世界日報748-746-8889轉6362。

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