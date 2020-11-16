黎恩箍牙中心擅長「隱形牙套」

以擅長箍牙手術而馳譽紐約 的黎恩箍牙中心，目前已重整成為一間專門服務青少年成人的齒列矯正中心，以最先進的診所設備為僑胞提供多種最新式的箍牙服務。黎恩箍牙專科目前由兩位 經驗豐富的箍牙專科醫師主理，引進新的管理、技術和儀器設備，成為一間專門的箍牙專科診所。

「隱形牙套」是利用一系列透明及可取下的牙套逐漸將牙齒矯正整齊，不需每月覆診，時間較彈性，令牙齒更漂亮和容易保持口腔衛生。大多傳統金屬牙套箍牙均為貼附在牙齒的裝置，無論顏色及形狀均為顯而易見和會妨礙刷牙及牙線使用，但「隱形牙套」牙齒矯正卻不易被看見，和不會有口腔磨損及能使用牙線或刷牙保持口腔衛生。該診所引進先進的iTero digital intraoral scanner數碼口腔掃描，掃描之後病人馬上就可以看到他們箍牙前和箍牙後的對比。數碼口腔掃描代替了傳統的打牙摸方式，數碼口腔掃描更方便快捷，節省時間。

隱形箍牙自推出以來，幫助無數的年輕人，讓他們有一口漂亮的牙齒，無論你的牙齒太擠、太疏或從前矯正過之牙齒已經移位，你只需要每兩周更換一副新的牙套，牙齒便會慢慢被矯正整齊。「隱形牙套」是現代人最佳選擇。

除了隱形箍牙，黎恩箍牙中心還提供了不同類型的傳統牙套。現時的傳統箍牙，做「鋼鐵牙箍」不再是唯一選擇，還有更受歡迎的透明陶瓷的牙箍和白色金屬線，外形更美觀和實用。外箍方法是在牙齒上黏上牙釘並穿上金屬線，是固定在牙齒表面的裝置，透過醫生約4至6周的定期調整金屬弓線，依靠金屬線的彈性，慢慢移動牙齒至達到對牙齒移動之理想位置。而牙釘設計得又薄又細，堅硬度亦高，是效果最佳，也是最便宜的方法。

黎恩箍牙中心地址：紐約華埠 勿街41號二樓；電話212-267-2719 、212-962-2534。提供多種最新式箍牙。