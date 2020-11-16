留學生被學校開除莫驚慌 朱&施聯合律師樓幫您保住身分並要求賠償

受疫情影響，今年的留學生 遇到了各種的困難。對於留學生而言，被學校開除不僅僅意味著拿不到學位，還意味著F-1身分的丟失。通常來說，開除是學校對學生違規行為的終極懲罰，一般情節不嚴重學校不會輕易開除學生。

學生在被學校開除前，學校會組織相關教授和校方管理層與學生一起就違反校規的事實進行現場核實對證，其結果關係到學生是否會被開除，這個過程被稱為聽證會。所以，在遇到緊急情況時，學生切不可盲目準備申訴，否則很有可能會面臨I-20失效，而最終導致學生身份被終止(Terminate Student Record)。他們應該先找有經驗的律師諮詢。

由於聽證會的結果直接影響到學生的未來學業，很多學生被學校通知後都分外緊張和擔心。朱&施聯合律師樓的資深猶太律師在應對聽證會方面擁有豐富的經驗，致力於幫助學生在聽證會中爭取自己的權益，獲得最佳的處理結果。

資深猶太律師提醒廣大留學生，聽證會是每一個學生應有的權利，學校應該給每一個學生機會對針對自己的指控做出抗辯，學生有權利請律師幫助自己辯護。任何忽略聽證會而直接對學生做出開除決定的行為都是與法律相背離的。因此，任何在沒有經過聽證會就被開除的學生有權要求學校重新考慮開除決定，甚至有權要求賠償。事實上，如果學生在被學校開除後，找到有經驗的律師幫忙解釋此學生已經認識到自己的過失並採取合適的方式彌補，是有可能回到原來的學校的。

此外，學校在開除學生之後，可能會指派他們參加針對有行為問題的孩子的另類教育計畫。根據一些州規定，如果學生參加另類教育專案，學校就不會剝奪學生的公共教育權利。學生被開除後，可以申請其他地區的私立學校、線上課程或公立學校(非居民)。甚至通過專業教育機構的幫助，學生們可以通過審查程式並申請重新入學。

留學生如果被學校開除，隨之而來的將是學生簽證 被取消。如果學生簽證被撤銷時留學生已經在美國 境內，簽證撤銷並不影響學生已經在入境時被美國邊境及海關保護局認可的學生身分。但是如果離開美國，簽證撤銷立即生效，而且不能再次使用被撤銷的簽證入境美國。如果簽證被撤銷後需要再次入境美國，需要重新遞交簽證申請，並證明符合獲取簽證的資格。

如果留學生被開除並且無法繼續留在原來的學校，可以考慮辦理緊急轉學。在被美國大學開除的情況下，在美國停留的過渡期（Grace Period）既不是60天也不是30天，通常只有15天。逾期停留隨時有被遣送回國的風險，更會影響今後獲得美國簽證的機會。因此，需要在這短短的15天內轉入合適的學校，獲得新的I-20，同時完成學生身分恢復。

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