感恩節送花錦囊紐約花卉中心教妳如何送花

紐約花卉中心教你將感恩的心放在花卉裡。

今年的感恩節是11月26日。顧名思義，感恩節就是在節日氛圍下，給親人、朋友以及那些曾經幫助過自己的人、有助自己成長的人送上由衷的感謝和美好祝福。紐約 花卉中心教授透過一束鮮花將心中的祝福化為有形，並有濃濃的節日氛圍。

感恩節送親朋好友什麼花好呢？紐約花卉中心花藝師推介「百合」和「康乃馨＋玫瑰」。百合有著清新脫俗的特質，宛如婀娜多姿的俏麗仙女一般不食人間煙火，像蓮花一樣濯清漣而不妖。百合的花語是順利、心想事成、友情、祝福、高貴、百年好合。在感恩節時送出一束百合，有祈願對方萬事順遂，生活美滿的含義，可以說是非常適合送給朋友的花材。

送康乃馨配上玫瑰花，則代表著愛與關懷缺一不可。康乃馨比較清淡和溫馨，一直以來，適於形容親情之愛，所以兒女多獻康乃馨給自己的雙親。而玫瑰花語在古希臘神話中，玫瑰集愛與美於一身，既是美神的化身，又溶進了愛神的血液。在世界範圍內，玫瑰是用來表達愛情的通用語言。每到情人節，玫瑰更是身價倍增，是戀人、情侶之間的寵物。所以，康乃馨配上玫瑰花是豐富情感的表示。

紐約花卉批發中心除了供應各式新鮮花卉，還聘有30年經驗的婚禮、會場和派對花藝設計師。負責人Johnny將熱情提供專業的生意經，幫助商家生意能更上層樓，並指導僑胞創業開店。他表示，開辦花店不應單純強調花店規模的擴大，而應重視花卉產品結構的調整，在提高花卉品質和優質服務上下功夫，不斷探索適合自身經營特點的適度規模，努力提高經濟效益。

紐約進口花卉批發中心地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY 11358（近北方大道和Utopia parkway），設有停車場。電話：718-886-1190。營業時間：周一至周六7am-5pm，周日休息。