如何選擇2021年的健保計畫？

又到了一年一度選擇健保 計畫的時候。新冠疫情 持續發酵之下，如何選擇最適合我和家人的健保計畫？如果我失去了工作和收入，我能獲得什麼樣的健康承保？安保健康保險可以幫到您！作為一家為紐約市民提供80多年優質醫療健保服務的非營利公司，您可以信賴我們幫您作出正確的選擇。

在任何年齡或人生階段，您都需要考慮：

• 您的预算是多少？很多计划每月收取一笔固定费用，也称为“保费”。依据您的 收入和家庭人数，您可能有资格投保免费或低费用的健保计划，或有资格在支付健 保计划费用方面获得协助。

• 服务：一般来说，月保费较低的计划，您在获取服务时支付的金额较高。 • 处方药：您在处方药方面的需求是什么？很多计划都有一份承保药物的清单，也 称为“药物名册”。你需要确保选购的计划包含有您需要的药物。

• 医生：确保您的医生在健保计划的网络中。很多计划都有一个网络，即提供承保 服务的医护专业人员和机构。

65岁以下的个人和家庭计划

如果您年龄不到65岁，想为自己和/或家人寻找医疗保险，有很多种类的健保计划可供选 择。安保有很多提供创新福利 的健保计划，如在支付自付额之前享有三次 $0 自付款主治 医生看诊的计划。（自付额是您在健保计划开始支付之前为医疗服务所支付的金额。）安 保还为符合资格的人群提供免费或低费用的基本健保计划 (Essential)。

您可以在目前已开始的开放投保期投保新计划。但如果您的情况发生变化，如因工作变更 而失去承保，或您的收入发生重大变化，您可能有资格在一年中的其他时间转换您的保险。

重要日期：开放投保期现已开始。在12月15日之前投保，以确保从明年1月1日起 您和家人都能有医疗承保。个人和家庭计划的开放投保期将于1月31日结束。

红蓝卡（Medicare）计划

红蓝卡是美国最大的医疗保险计划。如果您已年满65岁并且是美国公民或永久居民，而且 您或您的配偶曾在缴纳红蓝卡(Medicare)税的岗位工作至少十年，您就可以投保红蓝卡。 如果您未满65岁，您也可能有资格投保红蓝卡。

原始红蓝卡（Original Medicare）包括两部分：A部分（医院保险）和B部分（医疗保 险）。红蓝卡优惠计划（Medicare Advantage），称为C部分，将A部分和B部分合二为一 成一个简单的计划。有些红蓝卡优惠计划提供D部分处方药承保，这一部分是不包括在原 始红蓝卡内的。这样的计划称为红蓝卡优惠处方药计划。要投保红蓝卡优惠计划，您必须 要同时有红蓝卡A部分和B部分，并且居住在计划的服务区域内。

安保有很多种红蓝卡优惠处方药计划。这些计划不仅提供原始红蓝卡的所有福利，还提供 很多额外福利，如牙科和视力承保、健身 方案以及助听器等等。个人计划则无须转诊。安 保的红蓝卡计划价格也不贵，保费从每月$0 美元起，安保计划还能为符合资格的人群提 供“额外补助“， 以支付计划费用。

重要日期：2021年度投保红蓝卡的年度选择期将于2020年12月7日结束。

安保健康保险随时为您提供协助！

安保健康保险能回答您关于健康保险的问题，并帮您找到最适合您和您家人的健保计划。

• 安排和华语销售代表一对一的对话：您可以通过电话预约时间， 也可以预 约在我们的办事处进行安全的会面。请致电免费华语专线 866-844-7747 (听 力或语言障碍人士 TTY 专线：711) 进行预约。

• 参加网上研讨会：安保提供免费的红蓝卡华语网上研讨会。我们下一次的 华语网上研讨会将于11月18日举行。请前往 emblemhealth/tb88 了解详情。

• 访问安保网站: emblemhealth.com 提供很多信息和健康资源。您可以网站 上获得我们的计划信息，对比各种计划并办理投保！

• 访问安保社区关怀中心办公室：安保社区关怀中心免费向社区提供很多资 源和服务。

安保健康保险了解您和您家人的健康很重要。我们致力为华人社区提供更多的福利和支 持，比如和华人医生的远程医疗服务和药房送药服务。我们已准备好回答您的问题并帮您 完成投保过程 – 敬请访问我们的在线虚拟销售中心并与华语代表预约时间 emblemheal th/tb88。登记并参加我们免费的在线活动，预约或查找您所需要的免费健康资源。

Y0026_200648_M 11/15/2020 接受

大纽约健康保险（HIP）是一个与联邦医疗保险（Medicare，即红蓝卡）签约的 HMO/HMO-POS/HMO D-SNP 计划。HIP 与纽约 (New York) 医疗补助计划 （Medicaid，即白卡）签订了 HMO D-SNP 合同。投保 HIP 需视合约续约情况而定。大纽约健康保险 (HIP) 是安保健康保险公司旗下的公司。