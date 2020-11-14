現代汽車榮獲Interbrand 2020年全球五大汽車品牌殊榮今年榜單中唯一一個品牌價值上升的汽車品牌

根據Interbrand的2020年最佳全球品牌調查，現代汽車 持續在汽車製造商中提高其全球品牌價值以及地位。調查顯示，雖然新冠病毒大流行造成了市場衰退，現代汽車的全球品牌價值同比增長了1%，達到了143億美元，在全球汽車品牌中排名第五，全球整體品牌中則排名第36。現代汽車已連續六年入選Interbrand全球40大公司。自2005年打進品牌價值前100家公司以來，現代汽車已連續15年保持在前100名中。

Interbrand品牌評估全球總監 Mike Rocha表示：「現代汽車公司的品牌價值上升可歸因於大幅擴展其未來移動的業務計劃以及對品牌的持續投資 ，如專用電動汽車品牌IONIQ的發布。我們對現代汽車應對市場變化的積極主動態度給予正面的評估，並認為這是一個可持續發展的品牌，包含銷售渠道的擴展、對社會貢獻活動的快速響應，以及電池電動以及燃料電池電動車 銷量的實際增長。」

藉由其專用電動車品牌IONIQ地推出，現代汽車得以體現對於汽車電動化的承諾。在IONIQ的領導下，現代汽車將利用其領先電動車領域的專業製造知識，在未來四年內推出三款新的專用車型，並推出更多創新車款。IONIQ品牌的創立是為了響應快速增長的市場需求，並加快了現代汽車在全球電動汽車市場的領導計畫。

現代汽車在氫燃料電池科技方面的投資也鞏固了其在日新月異的交通運輸領域的地位。現代汽車近期向瑞士的客戶交付了七台史上第一批大規模生產的燃料電池電動大型卡車，今年總共有50輛這種大型卡車在瑞士上路。隨著對清潔能源車款需求的增長，燃料電池卡車的產量在2021年將達到每年2000台，以支持向歐洲、美國，以及中國的擴張。

現代汽車為遭受新冠病毒全球大流行影響的客戶展開了各種社會貢獻活動。現代汽車已經提供車輛，以支持衛生產品、患者，和醫護人員的運輸，並為其客戶提供各種貸款和服務上的幫助。這些活動使現代汽車成為今年唯一一家品牌價值上升的汽車公司。因此，現代汽車在榜單上的排名比去年上升，並在全球汽車公司中排名第五。

全球品牌諮詢公司Interbrand每年都會評估主要的跨國品牌，以發布其最佳全球品牌排名。每個品牌現今的價值是在評估財務和營銷運營之後所得出。

成立於1967年的現代汽車公司在200多個國家提供一系列一流的車款與移動服務。現代汽車2019年在全球銷售了超過440萬輛車，目前在全球雇用約12萬名員工。現代汽車正在積極打造能迎接可持續發展未來的環保車款，同時為現實世界中關於移動方式的挑戰提供創新的解決方案。現代汽車旨在藉由智能移動解決方案促進人類進步，進而使人與人之間的聯繫更加活躍，並為其客戶提供優質的時光。

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