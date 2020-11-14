我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

「五穀豐」高碑店豆腐絲種類繁多 居家防疫食材好選擇

紐約訊
「五穀豐」高碑店豆腐絲。
「五穀豐」高碑店豆腐絲。

北方食品公司以「五穀豐」為品牌分銷高碑店牌系列豆製品已有十餘年。經過北方公司多年的辛勤推廣，「五穀豐」高碑店豆製品受到了美國亞裔及其他喜食東方食品的朋友們的喜愛，更是居家防疫煮菜的好選擇。

五穀豐系列高碑店牌豆製品的種類有原味豆片、五香豆片、原味豆絲、五香豆絲、素雞、豆泡、齋鮮腐皮、豆腐卷、百葉結等等。其口味更是豐富，有麻辣、五香、原味等。

五穀豐系列高碑店牌豆製品具以下特點：1.採用獨特的工藝，經過篩選、浸泡、磨漿、去渣、凝固、壓片、鹵煮等十幾道工序精製而成。火候及時間掌握適當，色、味入絲，不軟不爛不斷，聞之豆香撲鼻，食之筋道嫩韌。2.採用優質非轉基因東北大豆，嚴格篩選，並加入一定的東北黑豆。眾所周知，東北大豆和黑豆富含多種人體所需的維生素、鋅、鈣、鐵、碘等微量元素，蛋白質含量更是各種食材之最。3.獨特的工藝和優質的選材，讓高碑店牌豆製品可塑性強。可涼拌、烹炒、煎炸、煲湯、卷菜、醬鹵、火鍋、甚至開袋即食，高碑店牌豆製品幾乎適用所有菜系和烹飪方法。一桌豆腐宴做出無數不同風格口味的菜品。

許多消費者在品嘗了五穀豐系列高碑店豆腐絲後認為，無論是口感還是外觀，都優於一些美國當地生產的豆腐絲。其差別在於大豆選料的不同。五穀豐系列的高碑店豆腐絲採用中國東北非轉基因大豆，其蛋白質含量要比美國轉基因大豆高出10%以上。此外，中國是生產豆製品的原產地，傳統工藝和身懷絕技的技師做的豆製品非一般人所能比。因此，吃五穀豐高碑店豆腐絲吃出好味道是必然的。

中餐館是把中國美食文化介紹給美國主流社會的主力軍，好產品永遠是中餐館大廚的最愛。近年來，五穀豐高碑店豆腐絲成了中餐館大廚的新寵，他們用高碑店豆腐絲做百葉豆絲、豆腐絲老鴨湯、涼拌幹絲，現在又流行用高碑店豆片做春捲皮、做包菜皮，老美食客吃得不亦樂乎。

北方食品公司訂貨電話：1-888-496-6888。

編輯推薦

美國 中國 中餐館

上一則

紐約疫情打亂特殊高中考試 白思豪：可能改線上考

下一則

曼哈頓華埠「消失的版圖」藝術展 支持台港西藏

延伸閱讀

福斯：「死亡醫生」入選白登10人防疫專家團隊

福斯：「死亡醫生」入選白登10人防疫專家團隊
疫苗報喜 醫：忍兩個月避疫較安全

疫苗報喜 醫：忍兩個月避疫較安全
日增確診迭創新高 馬州收緊防疫

日增確診迭創新高 馬州收緊防疫
威州確診率飆至35% 州長哀求居民待在家

威州確診率飆至35% 州長哀求居民待在家
馬州收緊防疫 室內就餐不超過50% 11日下午5時起生效

馬州收緊防疫 室內就餐不超過50% 11日下午5時起生效
以量制價吸引客群 中餐館疫下挑戰大

以量制價吸引客群 中餐館疫下挑戰大

熱門新聞

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
州長葛謨(Andrew Cuomo)11日下令，全州所有持有紐約州核發酒牌的餐館、酒吧須在晚10時關門，10時以後僅允許外賣，健身房晚10時也必須關門，所有室內場所的私人聚會不得超過十人；新規將從13日(周五)晚10時起執行。（記者洪群超／攝影）

紐約州疫情爆發 葛謨令餐館、酒吧、健身房10點關門

2020-11-11 14:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！