任安慎整型美容秋季酬賓雙十一特惠超值體驗 先到先得

任安慎整型美容由任安慎醫師（右）和黃思宜醫師（左）共同主理。

法拉盛 專精頭頸面部整型手術的任安慎整型美容是由曾經執教常春藤大學醫學院的任安慎及專精身體整型的黃思宜兩位醫師共同主理。為慶祝雙十一，該診所提供部分產品超值特價酬賓，優惠截止至11/19日止，先到先得，歡迎僑胞致電洽詢。

疫情期間，該診所對於防疫消毒等步驟落實到位，每位患者看診後至下一位患者進入前，診間及看診器械都需經過嚴格消毒，確實做到醫病之間的安全保護。該診所表示，冬天正是年底節慶、聚會最多的季節，愛美人士更在乎自己的容顏、身形，故一進入秋冬也正是整型旺季。為慶祝雙十一，該診所提供的優惠項目包括：

1. 唯一FDA 批准Skinpen PRP微針加血清全臉30ml超大，超優惠，等於白送，$500起，不包括頭髮注射。

2. Merz原廠美版超聲刀Ultherapy全臉$1800起。

3. Allergan原廠肉毒桿菌（Botox）BOTOX Cosmetic Day特價。

4. Allergan原廠JUVEDERM、Vollure、Vobella、Voluma特價。

5.全美最好隆胸材料Allergan原廠Natrelle特價！

6. SkinMedica10% off original price。

7. Skin Ceuticals10% off original price。

新診所寬敞明亮，候診區舒適雅緻，所有醫療器械全部更新。醫生護士服務親切，給予人專業信任的安全感，自2015年起，仁安慎醫生是法拉盛華人 地區唯一的頭頸面部整型醫生(Facial Plastic Surgeon)，擁有指導培訓其他醫師進行玻尿酸、肉毒桿菌注射的資格。該診所也是紐約華人地區最早推出PRP（富含血小板纖維蛋白注射）、電波拉皮(Ultherapy)、溶脂針(Kybella)的整型診所。診所裡使用的各種醫療產品，全是符合美國FDA合格認證，僑胞可親自上玻尿酸或肉毒桿菌等權威網站查詢使用該產品之認證合格的醫師明細。他呼籲，人們要慎選整型醫師，選擇具執照資格之合格醫師方有保障。

任醫師精通華語、英語，對亞洲人雙眼皮手術有特別研究，諸如眼皮及眼袋整型手術、額、面部、頸部拉皮、鼻型整治、面部抽脂、下顎塑型手術、耳朵整型、磨皮及疤痕修復等手術及非手術性治療，包括Botox注射除皺紋、瘦臉，以玻尿酸注射美化唇部、隆鼻、豐唇、豐臉頰、法令紋、夫妻宮、頸部皺紋、面部抽脂、削骨等。

該診所免費諮詢，精通國、粵、英語，接受各類保險。拉盛診所新址：38-08 Union St., #3E, Flushing, NY11354。電話：718-670-0006。各類眾多美容手術前後對比照片請閱：www.albertjenmd.com。