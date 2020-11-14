我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

任安慎整型美容秋季酬賓雙十一特惠超值體驗 先到先得

紐約訊
任安慎整型美容由任安慎醫師（右）和黃思宜醫師（左）共同主理。
任安慎整型美容由任安慎醫師（右）和黃思宜醫師（左）共同主理。

法拉盛專精頭頸面部整型手術的任安慎整型美容是由曾經執教常春藤大學醫學院的任安慎及專精身體整型的黃思宜兩位醫師共同主理。為慶祝雙十一，該診所提供部分產品超值特價酬賓，優惠截止至11/19日止，先到先得，歡迎僑胞致電洽詢。

疫情期間，該診所對於防疫消毒等步驟落實到位，每位患者看診後至下一位患者進入前，診間及看診器械都需經過嚴格消毒，確實做到醫病之間的安全保護。該診所表示，冬天正是年底節慶、聚會最多的季節，愛美人士更在乎自己的容顏、身形，故一進入秋冬也正是整型旺季。為慶祝雙十一，該診所提供的優惠項目包括：

1. 唯一FDA批准Skinpen PRP微針加血清全臉30ml超大，超優惠，等於白送，$500起，不包括頭髮注射。

2. Merz原廠美版超聲刀Ultherapy全臉$1800起。

3. Allergan原廠肉毒桿菌（Botox）BOTOX Cosmetic Day特價。

4. Allergan原廠JUVEDERM、Vollure、Vobella、Voluma特價。

5.全美最好隆胸材料Allergan原廠Natrelle特價！

6. SkinMedica10% off original price。

7. Skin Ceuticals10% off original price。

新診所寬敞明亮，候診區舒適雅緻，所有醫療器械全部更新。醫生護士服務親切，給予人專業信任的安全感，自2015年起，仁安慎醫生是法拉盛華人地區唯一的頭頸面部整型醫生(Facial Plastic Surgeon)，擁有指導培訓其他醫師進行玻尿酸、肉毒桿菌注射的資格。該診所也是紐約華人地區最早推出PRP（富含血小板纖維蛋白注射）、電波拉皮(Ultherapy)、溶脂針(Kybella)的整型診所。診所裡使用的各種醫療產品，全是符合美國FDA合格認證，僑胞可親自上玻尿酸或肉毒桿菌等權威網站查詢使用該產品之認證合格的醫師明細。他呼籲，人們要慎選整型醫師，選擇具執照資格之合格醫師方有保障。

任醫師精通華語、英語，對亞洲人雙眼皮手術有特別研究，諸如眼皮及眼袋整型手術、額、面部、頸部拉皮、鼻型整治、面部抽脂、下顎塑型手術、耳朵整型、磨皮及疤痕修復等手術及非手術性治療，包括Botox注射除皺紋、瘦臉，以玻尿酸注射美化唇部、隆鼻、豐唇、豐臉頰、法令紋、夫妻宮、頸部皺紋、面部抽脂、削骨等。

該診所免費諮詢，精通國、粵、英語，接受各類保險。拉盛診所新址：38-08 Union St., #3E, Flushing, NY11354。電話：718-670-0006。各類眾多美容手術前後對比照片請閱：www.albertjenmd.com。

編輯推薦

法拉盛 華人 FDA

上一則

紐約疫情打亂特殊高中考試 白思豪：可能改線上考

下一則

曼哈頓華埠「消失的版圖」藝術展 支持台港西藏

延伸閱讀

女工雙腳麻痺癱瘓 竟是胸椎脊髓長瘤

女工雙腳麻痺癱瘓 竟是胸椎脊髓長瘤
雙11搶便宜 南加華人輒一腳

雙11搶便宜 南加華人輒一腳
NBC氣象主播羅克罹患攝護腺癌 將手術

NBC氣象主播羅克罹患攝護腺癌 將手術
康尼島醫院引進最先進機器協助系統 提升手術效果

康尼島醫院引進最先進機器協助系統 提升手術效果
露美容/希思黎Sisley授權專賣店提供專櫃預約新娘化妝服務

露美容/希思黎Sisley授權專賣店提供專櫃預約新娘化妝服務
最新美容美甲行業的電腦管理系統168信用卡電腦公司免費樣版試用

最新美容美甲行業的電腦管理系統168信用卡電腦公司免費樣版試用

熱門新聞

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
州長葛謨(Andrew Cuomo)11日下令，全州所有持有紐約州核發酒牌的餐館、酒吧須在晚10時關門，10時以後僅允許外賣，健身房晚10時也必須關門，所有室內場所的私人聚會不得超過十人；新規將從13日(周五)晚10時起執行。（記者洪群超／攝影）

紐約州疫情爆發 葛謨令餐館、酒吧、健身房10點關門

2020-11-11 14:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！