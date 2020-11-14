百年紐約華僑學校2021春季班招生早鳥報名並繳費可免註冊費

圖為紐約華僑學校暑期結業典禮。

百年紐約華僑學校2021年春季課程正在招生，除平日課後班(周一至周四下午3點至5點)、周末中文、粵語班外，另包括鋼琴課、繪畫課和針對紐約州立考試英數班等多項課程。即日起到11/18/2020 早鳥報名並繳費，免註冊費$30元。若報名一個課程以上折扣$30 元，一次替一個以上孩子報名，再折扣$30元。報名網站為：https://www.nychineseschool.org/spring-registration.html。鋼琴課請直接連絡鋼琴老師，電話：(917)678-8602；Email: [email protected]。

2021春季上課形式，僑校將依紐約市 教育局公告方式辦理。目前仍然未定是否實地上課，但該校仍然以現行優惠學費額度回饋入讀學子。春季班上課時間：2021年1月23日至6月13日，周末班：周六周日上午10點至下午1點或周六下午2點至5點；課後班：周一至五下午3點到6點；共18堂課。

僑校校長王憲筠表示，該校係非營利機構，全校教職員均以奉獻精神的熱誠來為學校服務。她再次感謝董事長于金山、全體董事們、老師及家長們在疫期間，給予該校各項因應權宜措施的支持及配合。王校長敬請老師及家長協助宣傳推薦該校的課程給親友，使得更多人認識這所北美地區歷史最悠久兼且擁有最具規模校園的學校，從而踴躍報名入讀。僑校除使用僑委會提供免費一系列精良印製的免費漢語拼音教科書外，另一難能可貴的優勢為前任董事長伍銳賢及雲吞公司創辦人黃青新、CEO 黃本勁及董事李可星所設立之華僑學校畢業鼓勵金，頒贈小學、中學、高中生各100、300、1000元不等獎學金，讓僑校家長深表感謝。

至於學費繳費方式，建議家長及學生到校取書時，帶支票 前去繳費，支票抬頭請寫 NEW YORK CHINESE SCHOOL，並在支票上註記學生姓名和聯絡電話，以便註冊組查收。若家遠不方便親自繳費或郵寄支票，另可以金融卡或信用卡 電話繳費，開學前一周取書。

若有疑問需詢問行政人員或以支票繳交學費，可寄信至NEW YORK CHINESE SCHOOL, 62 Mott St,3rd Fl, NY, NY 10013 。咨詢或以信用卡繳納學費，電話：(212) 226-3320.辦公時間：周一至周五下午1點至下午5點，周六及周日上午10點至下午3點，網站：nychineseschool.com；信箱：[email protected] 。