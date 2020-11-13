我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

李杏嬋心臟內科談心血疾病預防和氣候變化應對

紐約訊
李杏嬋心臟專科醫生看診耐心，治療各種心臟心血管疾病。
李杏嬋心臟專科醫生看診耐心，治療各種心臟心血管疾病。

隨著秋冬季節的來臨，除了感受到冷風凜凜氣候外，同時也會憂心家中長輩身體的狀況。研究報告表明，天氣變冷時，不論是心肌梗塞、心臟衰竭、猝死等心臟疾病的發生率都會大幅提升。李杏嬋醫師(Hung-Sam Lee，DO，FACP, FACC) 心臟專科西醫，提醒有心血管疾病史的病患，冬季需特別注意血壓變化、飲食控制、保暖等事宜。

心血管病多發於冬季的主要原因就是「冷」，寒冷會使人體的血管收縮，而且出汗減少、血容量大，從而刺激血壓上升。在冷空氣驟然刺激下，人體會出現血管收縮、交感神經興奮、血流加快等現象，導致血壓升高或血管栓塞等症狀。同時，冬季也增加了心肌缺血、心肌梗死的發生率。因為氣候寒冷，人體需要靠消耗能量來產生熱量，心臟耗氧量增加，心臟必須作更大的搏動而增加了心臟負荷，加大了心肌缺血、心肌梗塞發作的機會。

李醫師指出，心血管疾病主要包括冠心病，常表現為心絞痛、心肌梗塞、心力衰竭、高血壓、心律失常等。雖然心血管病四季都會發生，但是冬季心臟病因氣候寒冷更容易加重，其中急性心肌梗塞和心力衰竭加重最易發生。她提醒，心血管疾病的患者在日常飲食、生活，藥物等方面都要多加重視。如發現有血壓居高不下、胸口疼痛頻率增加、頭痛嘔吐等症狀，就要及時到醫院檢測。

為預防心臟病的突發，病患者首先要控制日常飲食、適當的保暖，最好在冬季時前往心臟專科做一次完整的心臟方面的查檢。李醫師在美國中西部多州都有醫療資歷，逾有近20年的急診室經驗。她多年來以研究人種間的心血管疾病成因和預防治療，並專精高血壓、糖尿病及高膽固醇等病症治療。

李杏嬋醫生畢業於紐約醫藥學院，擁有美國心臟專科特考文憑及心導管通管心血管專科特考文憑。診所位於法拉盛友聯街：38-08 Union Street, Suite #7B, Flushing NY 11354 (法拉盛廣場Flushing Commons)；電話：718-762-1888、718-762-2221。歡迎舊雨新知預約看診。

編輯推薦

高血壓 心血管疾病 心臟病

上一則

下東城75歲老婦手機被搶　遭嫌犯推倒在地

下一則

金像獎影片金都 世網讀者免費看

延伸閱讀

「老闆你找錯錢」 奧客法拉盛美食廣場詐財

「老闆你找錯錢」 奧客法拉盛美食廣場詐財
王嘉廉社區醫療中心11/15在法拉盛舉辦免費打流感針活動

王嘉廉社區醫療中心11/15在法拉盛舉辦免費打流感針活動
何恭程聯合醫療中心設施先進齊全疫情期間積極服務僑胞

何恭程聯合醫療中心設施先進齊全疫情期間積極服務僑胞
法拉盛濱水開發案 市議會馬拉松公聽

法拉盛濱水開發案 市議會馬拉松公聽
鬍子雙盜在法拉盛等多地連續犯案 警公布圖像通緝

鬍子雙盜在法拉盛等多地連續犯案 警公布圖像通緝
法拉盛緬街公車專用道16日上路 商家憂熬不過寒冬

法拉盛緬街公車專用道16日上路 商家憂熬不過寒冬

熱門新聞

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」