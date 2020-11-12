紐約明理律師事務所與您分享拿白卡（Medicaid）房子會否被政府收走

冉燕飛律師表示，通過他們提供的規畫，您與家庭能夠達成積極有效的防範目標。

紐約 明理律師事務所冉燕飛律師是專業的遺產規畫律師，而且是美國遺產規畫律師學院唯一一位精通中英文的雙語律師。明理律師事務所每個月定期舉辦關於財產規畫的免費講座，感興趣的朋友們可以致電718-939-9000進行預約，報名參加並聽取了我們講座的朋友都有機會獲得價值400元的一對一免費諮詢。

許多人想申請醫療補助（Medicaid，俗稱白卡），但擔心政府會收走自己的房子。冉燕飛律師表示，這分為幾種情況。

單身且與成年子女一起住：如果您有健康的成年子女居住在您的房屋中，則該資產不被視為豁免資產。但您可以提交「回家意向書」，表明您計劃將來回家。這樣可以在您還活著時房子無恙。但一旦您死亡，政府將會通過追償您的財產來收取他們為您的長期護理所支付的費用。但是，如果您有一個殘疾、盲人或未成年的孩子，即使您去世，政府也無法染指您的房屋。同時，還有另一個豁免情況，稱為「照料者成年子女豁免」，它允許醫療補助接受者在某些情況下將其房屋轉移給健康的成年子女。

已婚且一方配偶搬去了養老院 ：當您的配偶搬入由醫療補助計畫資助的療養院 時，您將被視為社區配偶。作為社區配偶，無論您的房屋淨值是多少，您都有權保留自己的房屋。但是，處理這種情況的最佳方法是，將房屋產權單獨放到您的名下或者設立信託。作為醫療補助申請人的配偶，可以在不違反醫療補助回溯期的情況下將房屋轉讓給您。僅將房屋轉移到您的名字上，也可以保護您的房屋免受醫療補助提出的財產追償要求（要求您償還您的配偶的養老院護理費用）。這是因為在您配偶去世時房屋不再是您配偶的財產。

已婚、養老院中的配偶去世：只要有一個在世的配偶並且住在家裡，房屋就可以免於財產追償。一些州的醫療補助財產追償計畫試圖在尚存的配偶去世後收回長期護理費用。其他州不會在尚存的配偶去世後設法收回成本，除非他也是醫療補助的接受者。

已婚、住在家中的配偶過世：在這種情況下，如果住在療養院中的配偶沒有「意圖」要搬回家，政府可能會要求出售該房屋以追償醫療補助。如果出售，房屋出售的收益將用於支付療養院的費用，直到收益「支出」至符合條件的醫療補助資產限額為止。此時住在養老院的配偶可以重新申請醫療補助。即使房屋是在居住在家的配偶名下（該配偶也稱為社區配偶），居住在養老院的配偶也可以通過所謂的「無遺囑繼承」繼承房屋。 這是指配偶在沒有有效遺囑的情況下去世，而死者的資產則轉給在世配偶。如果發生這種情況，房屋將被視為一項可計資產，而住在養老院的配偶將失去獲得醫療補助的資格，直到房屋被出售並且收益用於支付護理費用。

夫妻雙方都去世：如果配偶雙方都是醫療補助接受者，則政府將嘗試收回其用於長期護理費用的資金。如果只有一名配偶是醫療補助接受者，並且在非醫療補助配偶死亡之前去世，取決於所在州，有的州可能，也有的州不會嘗試追償醫療費用。如果非醫療補助配偶在醫療補助接受者配偶之前死亡，政府將設法收回其用於長期護理的資金。但是，如果夫婦中有殘疾、盲人或未成年人孩子（21歲以下），則該州無法進行追償。

夫妻雙方都去世、成年子女住在家裡：假設夫妻雙方都是醫療補助接受者，則政府將嘗試通過追討遺產以償還長期護理費用，除非該房屋先前已通過看護例外（caregiver child exception）轉移給其成年子女，或者夫妻有盲人或殘疾孩子（不限年齡）。

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