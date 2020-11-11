想戒煙？攜手 ASQ 成功在眼前！

對吸菸人士來說，疫情被迫居家是一個挑戰。ASQ華語戒煙專線為大家提供免費的戒煙幫助。ASQ華語戒菸專線由 Asian Smokers' Quitline (ASQ) 經營，為在美國 的亞裔 社區用粵語、國語、韓語和越南 語提供免費、以實證為基礎的戒菸服務。研究已經證明， ASQ 的服務可以倍增吸菸者戒菸的成功率。

「讓 ASQ華語戒菸專線和您攜手合作，令您和您所愛的人實現這個美好的願望。」ASQ 項目經理 Cherrie Ng 說：「ASQ 旨在為吸菸者提供專業而友好的服務，成為他們在豬年踏上戒菸征途的好幫手。ASQ 友好的戒菸顧問非常樂意幫助吸菸者減少戒菸的壓力，令戒菸更輕鬆。」

根據「多語種電話戒菸專線對亞裔吸菸者的影響：一個隨機對照試驗」的研究結果顯示，與自助材料相比，電話諮詢的戒菸成功率大約是前者的兩倍。ASQ 已經證實能夠幫助吸菸者成功戒菸的機率倍增。ASQ 提供一對一的電話諮詢服務，根據吸菸者的情況量身打造戒菸計劃，並絕對保密。

吸菸者可以在 5至7 分鐘內輕鬆地參加ASQ 的戒菸計劃。打電話到華語戒煙專線 1-800-838-8917 ，或到訪 ASQ 網站 www.asq-chinese.org ，吸菸者會被連接到免費的華語戒菸專線諮詢服務。就算本人並不吸菸，ASQ 歡迎大家為吸菸的朋友或家人打電話來索取戒菸資料。

ASQ鼓勵所有說華語的吸菸者打電話到華語戒煙專線1-800-838-8917，獲取免費的戒菸幫助。也歡迎吸菸者的朋友和家人報名參加這個服務，學習如何幫助吸菸者戒菸。說華語的戒菸顧問已經準備好隨時提供有用的資料。吸菸者還可以獲得兩周的免費尼古丁貼片，送完即止。

ASQ鼓勵服務於華人社區的醫療服務者和社區負責人瀏覽他們的網站，並點擊「網上轉介」，把說中文的吸菸者轉介到ASQ華語戒菸專線。說華語的戒菸顧問會為病人提供免費戒菸輔導和免費的戒菸貼片。請瀏覽 www.asq-shop.org， 以索取有關戒菸的免費宣傳資料和單張，運費全免。

ASQ 是由美國疾病防治中心（CDC）資助。自從 2012 年成立以來，已為全美國 50 州、超過 1萬4000 名亞裔人士提供服務。ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7:00am 至晚上 9:00pm （美東時間早上10:00am至淩晨12:00am）。