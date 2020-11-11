方太北美線上發布三款新品 重新定義健康廚房紐約家電各大門市皆有展示

方太北美推出的Tri-Ring大火力三環灶。

日前方太北美通過全球線上直播發布會的形式，正式發布了Pixie Air靈風系列油煙機、Tri-Ring大火力三環灶，三合一水槽洗碗機三款新品，重新定義健康廚房。

方太發布會推出新品之一是靈風系列油煙機，此機型搭載了獨創的WhisPower風機系統以及3.0代蝶翼環吸技術，成為方太北美有史以來推出的最安靜的油煙機，真正做到大風量不必大聲量。除了核心的強勁風機與靜音技術，方太延續一貫的人性化設計理念，為用戶帶來無與倫比的烹飪體驗。靈風系列油煙機包含多個貼心細節設計，包括可自動監測吸排有害氣體的智慧空氣管家系統；揮手開關機；多檔延時等（後兩點僅適用於UQG3002型號）。

新品之二是Tri-Ring大火力三環灶，中心精銅主爐頭，其採用專業三環火科技，熱量輸出高達21,000BTU，是專業級別的家用燃氣灶。這款新品配備有中式圓底炒鍋支架，可以輕鬆駕馭各類中式爆炒，配合急速點火系統，帶給使用者絕佳的使用感。此外，熄火保護裝置可在意外熄火時自動切斷氣源，避免廚房燃氣洩漏，保護家庭用火安全。

新品之三是三合一水槽洗碗機，是一款集水槽、洗碗機、果蔬清洗機為一體的整合式產品。該產品可以極大節省空間、能源和時間，非常適合快節奏的現代生活。獨特的人性化台嵌式設計避免了洗碗時的彎腰動作，對孕婦和老人更友好。三合一水槽洗碗機的安裝環境非常靈活，房車、家庭吧台、檯球室、迷你屋等均可安裝。

方太海外事業部總經理江毅、研發部總監陳安林、產品部部長胡國慶、研發部高級工程師俞挺均前往此次新品發布會現場。方太美國 分公司總經理李印平和方太加拿大總代理楊麗娟也通過視頻送出了祝福。發佈會上，產品經理茹靜波悉心講述了三款產品研發設計背後的故事，以及三款產品各自的獨特性能。發佈布會現場還請來了專業廚師烹飪了中西兩道菜肴，讓觀眾親眼見證了三環灶的大火力和靈風油煙機的靜音好效果。

方太美國已經跨入第八年，方太加拿大也迎來了五周年慶。多年來方太一直堅持為北美市場打造適合本土廚房的產品。「換一台油煙機，煥新整個廚房」是方太對北美用戶的承諾。如今，方太在全美擁有了超過100家的經銷商門店，超過100位的合作技師，與Lowes， The Home Depot等主流管道建立合作，在超過30個城市服務于方太產品使用者。

欲了解更多的詳情可瀏覽：https://www.fotileglobal.com/us，或請臨至方太特約經銷商紐約 家電各大門市諮詢。

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