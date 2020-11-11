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精神心理專科張建平醫生溫馨提示注意新冠疫情下的心理健康

紐約訊
張建平醫生溫馨提示注意新冠病毒疫情之下的心理健康。
張建平醫生溫馨提示注意新冠病毒疫情之下的心理健康。

年初以來，新冠病毒漫延世界。至今，全美已有超過9百萬感染個案，死亡人數也逾12萬之多。很多州均下達了「居家令」。除了醫療衛生食品等必需行業人員繼續工作以外，大部分人被迫宅在家裡。很多人失去工作，出現經濟困難，無法和親朋好友面對面交流。所以，社區出現社交隔離、焦慮、恐懼以及憂鬱情緒。一些以前沒有心理問題的人出現了焦慮障礙，而原有心理疾病的患者亦有加重。如何保持心理健康、克服焦慮緊張，精神心理科專家張建平醫生為大家提出專業的建議。

張醫生指出，因防疫居家令致使人們社交隔離加上對病毒感染的恐懼，讓很多人處於一種應激狀態。在這種狀態下，人體交感神經系統過度啟動，大腦對潛在危險的評估過高，負性情緒占據主導。連續幾天的應激狀態導致睡眠失調，食欲下降，體力不足，精力不能集中。身體的不適和做事效率的下降反過來造成更強的應激狀態，高度焦慮、易怒、甚至驚恐發作。在過去幾個月內，臨床上出現很多新發焦慮症和憂鬱症病人。

他建議，普通民眾可以在家採取以下措施:

第一，保證充足睡眠。良好的睡眠不僅對保持身體健康、增強免疫力有幫助，對心理健康也至關重要。儘量每天保持同樣的作息時間。睡前不要過多看手機或電視。如果有入睡困難，可以睡前服用5至10毫克的褪黑素(Melatonin)，或25至50毫克的Benadryl。這兩種藥都是不需處方便可以在藥房購買(over the counter)。

第二，保證健康飲食。一日三餐儘量均衡營養，多吃水果蔬菜。可以考慮每天服用一片多種維生素和適量維生素C，但注意不要過多服用維生素D。維生素D和A是脂溶性的，服用過多會造成體內聚集甚至危害身體健康。

第三，適當運動鍛煉身體。運動不僅對身體健康有好處，運動時體內產生的激素也可以降低焦慮和憂鬱情緒。人們儘量利用家裡的條件鍛煉。也可以考慮利用網路視頻學習瑜珈，幫助放鬆精神，降低焦慮。

第四，保持和親朋好友的聯繫。大家可以定期在網上利用視頻、電話的方式保持溝通。

第五，保持良好的心態。現在電視和互聯網開放了很多娛樂的資源，可以有意識地選看輕鬆節目及喜劇片，以令自己開懷大笑。也可以選擇性學習一些新的東西，培養一兩個新的愛好。同時，儘量少關注疫情的新聞，每天早上和傍晚看兩次與疫情有關的主流媒體播報的新聞即可，避免社交媒體散播的虛假新聞。

大家在採用以上措施後，若仍然感覺焦慮、緊張、憂鬱，並伴發失眠、食欲降低、重度疲倦，甚至產生輕生自殺的念頭，就需要儘快得到專業人員的幫助。除了緊急情況下打911外，還可致電1-888-NYC-WELL(紐約市危機熱線)，或 1-844-863-9314(紐約州心理健康辦公室熱線電話)求助諮詢。

人們也可以聯繫張建平醫生精神心理科診所，診所在疫情時期提供網路視頻見診治療。預約請電：718-939-3800 或 718-666-7290(張建平醫生心理精神專科)。

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