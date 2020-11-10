麥緯德律師車禍工傷求償權威案情分析合理 邏輯觀念清楚 勝訴率高

麥緯德律師能站在委託者立場，找出每個有利證據，贏得意外傷害訴訟。

執業20多年的麥緯德律師樓(Law Office of Wade T. Morris)，精辦各類工作、工地及車禍 意外傷害賠償及刑事訴訟，其辦案負責、態度積極、事必躬親，能站在委託者立場堅持奮鬥，以爭取應有的權益來獲得相關高額醫藥費及保障未來生活。同時，他也是世界新聞網專題法律講座主講律師之一。

麥緯德團隊經驗豐富，提供24小時中文專線諮詢服務，並提供意外傷害者到府或醫院面談。麥緯德特別呼籲，工傷訴訟屬紐約州 法庭，移民或身分問題則屬聯邦法庭，兩者為不同的系統，申請者無須擔心身分問題，因此意外工傷求償是不會因為非法移民 身分而有所差別。也不要害怕會遭雇主報復或是影響工作而拖延不求償。工傷需要在事發後２年內申請理賠，超過２年就不具法律效力。同時，不要認為意外傷害是自己不小心造成而放棄求償機會，因為這些意外事故事可能會帶給受傷者及其家庭極大的身體、精神、金錢上的損失，嚴重者甚至影響終生。

至於車禍意外的部分，如果因為受傷造成超過90天以上無法工作，即符合「嚴重傷害」資格，可以提訴。如果無法判定車禍受傷是否屬於嚴重受傷，歡迎聯繫麥緯德律師樓。意外發生時，要立即收集證據，如拍照、找目擊證人，或是平日多跟工作地點的其他同事溝通往來，如電話或是訊息回覆。這樣可以留下工作證據，以防雇主拒絕承認雇佣關係，尤其是領現金的臨時工。

日前，由麥律師經手一件非法移民的工傷意外官司，幫助在案件進行中被遞解回中國的委託者繼續打官司，首開工傷意外案件中跨海打官司的案例。此後，紐約州若有類似案件，也都會引此案件為例。麥律師堅持為當事人爭取權益的同時，也將保護工傷意外受害人的權益推向一個新的階段。

麥緯德律師提供免費諮詢，案件成功才收費。當您不幸遇到意外傷害時，請致電：888-888-6485。曼哈頓總部地址：百老匯大道225號1510室（近市政府）。