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Shoe Village名牌鞋城紐約最大的獨立鞋店 名牌匯聚

紐約訊
Shoe Village名牌鞋城名牌冬靴款式齊全，直接代理UGG最新款式。
Shoe Village名牌鞋城名牌冬靴款式齊全，直接代理UGG最新款式。

法拉盛的Shoe Village名牌鞋城是紐約市最大的獨立鞋店，直接代理世界各大廠家名牌休閑鞋、運動鞋、淑女鞋、紳士鞋、兒童鞋等，均是最新款，包括UGG、Nike等牌子的最新鞋款，有占地過萬呎的零售店面和寄至全球的網購業務。

Shoe Village名牌鞋城名牌冬靴款式齊全，直接代理UGG最新款式，很多來自世界各地的訂單。輕而舒適的UGG雪地靴完全由天然羊皮製作，最受顧客們的歡迎，爆紅世界各地，尤其受年輕女性的追捧。在大學校園裡更是風靡，不但實用，而且能突顯自己的品味與風格，幾乎每人都想擁有。柔軟的羊毛，觸感輕柔，即便沒有穿襪子，也相當保暖。由於天然羊皮能自動調節溫度，UGG鞋自動調節並優化靴內的穿著內環境，無論是在寒冷的冬季還是酷熱的夏季，腳部都能一樣保持乾爽與舒適。在零下34℃攝氏度直至零上27℃攝氏度的外界溫度範圍內，即使裸腳穿上UGG，也能保證腳對靴子的舒適體驗。

宋老闆介紹，最新款的UGG羊皮靴已到埠，因原廠限量生產，每到初秋新品一到，UGG靴很快就被搶購一空。到了冬天，尤其是到聖誕節時，基本就沒貨了。這時，eBay等拍賣網站就開始有人追高搶標。所以要想買到心儀的款式和顏色，一定要趁早選購。那些前來購買靴子的顧客 70-80%先看UGG靴子。這裡的專櫃匯聚了眾多不同顏色不同款式，在紐約以「多、全」而聞名，雖然剛剛入冬，但已有很多人來選購，熱門的款式很快就賣完。

走進名牌鞋城，有足部專家為大家免費測量腳的尺寸：美國產Digital Foot Scan電腦足底掃瞄感應器，在電腦顯示器上即可將整個腳形用不同顏色精確呈現全身重力，在腳底不同部位的承負比重，可以科學選擇健康鞋墊和健康鞋。節日來臨期間帶著父母來免費測量一下腳的尺寸，選擇一雙合適的健康鞋和鞋墊，就是為父母的健康多一分保障。

Shoe Village還有各種深受歡迎的如耐克、PUMA等名牌運動鞋新款，及其他品牌秋冬新款。為了方便家長為小朋友選購適合成長的鞋子，這裡專設了兒童區，全年優惠，買一雙，第二雙50%OFF（不包括UGG、耐克、PUMA)。

Shoe Village鞋城地址：45-22 162 St., Flushing,NY 11358 (在45th Ave&46th Ave之間，Q65、Q26、Q27在162街45大道下車）。電話：718-762-1990。營業時間：周一至周六10：30am-8pm。網址：www.shoevillage.com。顧客停車方便。

Shoe Village名牌鞋城是紐約最大的獨立鞋店。
Shoe Village名牌鞋城是紐約最大的獨立鞋店。

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