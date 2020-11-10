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8大道「韓醫生門診中心」注重預防式醫療

紐約訊
韓醫生在布碌崙8大道開設「韓醫生門診中心」，為社區服務。
韓醫生在布碌崙8大道開設「韓醫生門診中心」，為社區服務。

由韓榮燊醫學博士在布碌崙（布魯克林）8大道開設的「韓醫生診所」，在社區中倡導預防式醫療的正確觀念，帶領年輕一輩的醫學工作者開展社區門診服務，來者不拒，為社區服務。

韓醫生曾任西點軍校軍醫，一直以服務國家為榮，現任紐約大學（NYU）醫學院臨床副教授，專注培育醫學人才，連續多年獲選美國名人堂。

韓醫生一直強調預防式醫療的重要性，說預防疾病比病情發作再治療更高明。「孫子兵法」指最高境界不是百戰百勝，而是不戰而勝︰疾病發作，大家都想戰勝病魔，大家都認為能醫百病的是良醫，但良醫的最高境界是在人未發病就發現潛在的病因，將病源根除。不必經受患病和治療的痛苦。這也是老子「道德經」所講「為之於未有，治之於未亂」的道理。

現代西方醫學界對「預防勝於治療」的理念亦愈來愈重視。保險公司亦鼓勵大家去定期做體檢，增加支付檢查費用及預防保健的費用，防病於未然。至於醫生，未來的發展，保險公司會支付額外費用給病人患病率少的醫生，讓醫生不必靠治病就可賺錢，「病人」沒病，醫生都可賺到錢。這樣對病人、醫生和保險公司都有好處，一舉三得。

韓醫生指出，華人在美生活壓力大，很多的生活習慣會讓疾病潛伏，韓醫生診所會花時間和病人聊天，以專業知識和觸角了解對方的家族病史、生活習慣、看出潛在疾病的可能性，安排做相關的詳細體檢，每位受檢查的人都會得到一份檢查報告的副本。韓醫生表示，他們的目標令將癌症、中風、心腦血管等嚴重疾病在潛在期就可以發現，免受發病和治療的痛苦。

「韓醫生門診中心」職員精通國、粵、福州語。接受大部分醫療保險，無保險者特惠。地址︰布碌崙8大道56街831號（831 56th Street, Brooklyn, NY 11220），每周七天服務，電話︰718-851-8881。韓醫生診所網站上通常有些短片介紹或解答健康有關的問題，有興趣的朋友可以瀏覽www.johnhondopllc.com。

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