常飲綠健飲，健康常相伴。

隨著科學的進步和醫學的發展，現代人的平均壽命越來越長了，90歲以上的長壽老人越來越多。根據醫學推算，人的壽命應該是120歲左右，那為什麼大多數人活到100歲都不容易呢？這就要來分析一下死亡的主要原因：（1）老死，表現為死亡時全身各項功能衰竭，沒有致死性疾病，完全因衰老而導致死亡，占總死亡人數的5%。（2）病死，由於疾病導致死亡，占總死亡人數的85%以上。（3）意外死亡，如車禍、飛機失事、自殺、他殺等占5%-10%。由此可見，絕大多數人活不過百歲主要原因是由於疾病。現代醫學已經證明，大約95%以上的疾病是與人體免疫功能有關，老年人的免疫功能較差，抗病能力較低，故而容易生病。

人體免疫系統相當於維護國家安全的軍警，對外防禦「敵人」（如細菌、病菌），對內清除「壞人」（如癌細胞 ）。每個人每天體內都會產生100-200個「壞人」（會變癌的細胞），40歲以上的人則會更多，但絕不是每個人都會得癌症，這是因為人體的免疫細胞能隨時發現並消滅這些「不法分子」。據統計，免疫力 不好的人，腫瘤發生率比正常人高出100-1000倍。當然，健康長壽是由先天及後天等因素決定的，爭取活過100歲，以下幾方面很重要：

（1）良好的精神狀態：心情要開朗樂觀，凡事都要放得下想得開；

（2）飲食方面：飲食清淡，營養均衡，7-8分飽即可，少食高脂肪、鹽醃熏烤的食品，多吃新鮮蔬菜、水果、魚、豆製品、綠茶等；

（3）生活習慣：生活有規律，不吸菸，不過量飲酒，注意鍛煉，多參加社交活動等；

（4）保健品的補充：保健品的種類繁多，選擇一款好的保健品十分重要，這裡介紹一種對維護免疫功能十分有效的保健品「綠健飲Naturin2」。

綠健飲是西雅圖的美國 綠健有限公司的榮譽產品。20多年來受到世界各地飲用者的高度好評，稱綠健飲為「強身之本，抗病之友」。綠健飲的最大特點是使人體的免疫功能保持在最佳狀態，從而具有抗病強身的最好效果，其特點包括：

（1）強身抗病：充沛精力，活力增強，提高對病菌的抵抗力，有效地對抗過敏症、類風濕及紅斑狼瘡等頑疾；

（2）防癌抗癌：抑制癌細胞生長，防止癌細胞擴散，減輕放化療的副作用；

（3）老少鹹宜：純天然植物經高科技提煉，不含防腐劑，人工香料及色素等化學添加劑，口感甘醇，不涼不熱，老少鹹宜。

綠健飲對提高免疫力有幫助。諮詢電話：1-800-817-2929。