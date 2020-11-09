「居家不工作」可坐享「居家工作」的投資成果？

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新冠疫情 已大幅度改變了我們的生活方式，大多數人都有過居家工作的經驗。剛開始的時候，大家樂於改變生活的節奏，現在卻可能已變成無奈之舉。但是華爾街的一個神奇之處是，它可以將生活的無奈化作投資 的機會。精明的投資者，不論是否需要居家工作，可能已經察覺到，商業的經營方式正在改變，而這種新的朝九晚五以及周末的生活方式也有獲利的可能。

今年6月，當新冠疫情在美國肆虐，百業蕭條，失業人口創新高，《華爾街》卻冒出一檔名為「居家工作」（WFH）的交易所交易基金（ETF），並大受歡迎。在短短三個月內，便湧入過億美元的資金，應驗了禍福相依、危機共存的哲理。

像普通股票 一樣，交易所交易基金如同股票一樣在交易所掛牌買賣，因此投資者可以方便地通過證券經紀帳戶進行交易。ETF本質上是一籃子證券，它跟蹤一個行業、國家、窄基或廣基指數。因此， ETF被認為是被動管理的基金（即大多數情況下沒有人主動選擇和買賣股票）。換言之，如果您看好某ETF所跟蹤指數的前景，投資ETF可節省您挑選、分析和分配指數中個別股票的工夫。

「居家工作」ETF跟蹤一個名為Solactive Remote Work Index的指數，這個指數有四個它認為有助居家工作的行業：遠端通訊（remote communications）、網路安全（cyber security）、網路專案和檔管理（online project）以及雲端計算技術。它從這四個行業中挑選總共40家公司，建立一個全面幅蓋所謂「居家工作」股票的一籃子投資組合。

「順勢而為」是投資市場一句格言。疫情肆虐無期，目前投資市場流行所謂的疫情投資概念，因此出現這類產品並不令人驚奇。疫情投資概念泛指受惠於疫情的股票，但WFH的投資範圍比較窄，您會發現疫情期間表現不錯的一些知名網路零售、娛樂或運動用品股票並沒有在其投資名單上。

投資市場的概念或主題，一時一樣，來得快，去得也快。如果概念接不上現實那就只能是夢，而吸引眼球的名字也只不過是招徠的噱頭。這檔ETF的管理公司認為當前的趨勢有利其投資前景。在疫情期間，43%受雇美國人某種程度上遠端工作，800萬美國員工正全職居家工作，75%的財富500公司總裁說正計畫加速技術轉型，54%的公司計畫將遠端工作變成永久選項。

這檔「居家工作」ETF面世以來，與S&P 500指數的表現相若，但在大市回落的時候也不能避免市場的衝擊。傳統智慧說：一分耕耘一分收穫。投資也一樣，因此投資前要做好充分的研究和風險評估。現在，沒有人對您認為全球性的居家工作趨勢將永續下去的想法投以異類眼光，因為這是由衷感覺。但是世上沒有免費的午餐，潮流輪轉，這一波又會持續多久呢？

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