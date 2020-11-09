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2020「在家的快樂時光」繪畫比賽開始收件豐富獎金及獎盃 歡迎6-16歲學子踴躍參加

紐約訊
世界日報每年固定與美國味全公司合辦繪畫比賽，期望激發學子的想像力與創造力。
世界日報每年固定與美國味全公司合辦繪畫比賽，期望激發學子的想像力與創造力。

為鼓勵華人學子發揮想像力及創造力，世界日報美國味全公司將共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽，進行創作。本屆比賽主題為「在家的快樂時光」，今年全球的兒童與青少年待在家消磨假期的機會與時間增加許多，期間無論是自己或家人安排的居家休閒娛樂活動，都讓彼此有更多的互動機會。參賽者可透過畫筆，將在家時的真實情境與感受，透過繪畫的方式重現出來，盡情展現自己的創造力，並作為未來的一個寶貴回憶。

今年的比賽將依年齡分成五組，分別為：6-7歲組（滿6歲至未滿8歲）、8-9歲組（滿8歲至未滿10歲）、10-11歲組（滿10歲至未滿12歲）、12-13歲組（滿12歲至未滿14歲）、14-16歲組（滿14歲至未滿17歲）。

參加者須以繪畫紙（11英吋寬乘14英吋高或14英吋寬乘11英吋高）設計作品，競賽主題為「在家的快樂時光」。本屆比賽首度接受線上投稿，詳情可參考活動官網：bit.ly/weichuanwj。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），在11月11日前寄至紐約世界日報活動組（141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357），即可參加競賽。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得個人獎盃一座。每組第一名可得獎金200美金，第二名可得160美金，第三名可得120美金，佳作獎可得60美金，所有優勝作品也將公布於世界日報及世界新聞網。收件截稿日期為2020年11月11日，評選結果將訂於2020年11月25日（周三）在世界日報及世界新聞網公布。

所有得獎作品除刊登在世界日報上，也將於12月1日至12月31日在活動官網進行線上展覽。欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站bit.ly/weichuanwj，或致電718-746-8889轉分機6309。

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。

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世報「在家快樂時光」繪畫賽 11月11日截件

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世界日報、美國味全「在家的快樂時光」繪畫比賽 11．11截止收件

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世報「在家快樂時光」繪畫賽 11.11截稿

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「在家的快樂時光」繪畫比賽 11.11截稿

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