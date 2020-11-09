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紐約家電節能暖氣機特價供應僅$100數量有限 先到先得

紐約訊
紐約家電推出各式節能暖氣機，全面特價，現貨供應。
紐約家電推出各式節能暖氣機，全面特價，現貨供應。

紐約家電」是有多個店面的家用電器總匯，包括電視、冰箱、洗衣機、爐頭、抽油煙機及各式空調暖氣設備。公司代理的品牌齊，存貨足。一站式的服務形式讓華人僑胞可以輕鬆自在一次性完成所有的家電需求。紐約家電在選擇合作廠商的方面，也是以消費者的利益為出發點，力求品質優良、可靠的售後保證。多年來，紐約家電介紹了眾多的優質品牌進入北美僑胞家庭中，深受廠商的肯定，屢屢獲得嘉獎，包括有「三菱北美最佳銷售獎」、「格力商用北美最佳銷售獎」等。完善的售後服務讓他們在同業中脫穎而出廣受好評。

現在冬季即將來臨，紐約家電負責人Michael鍾表示，由於全球暖化引起氣候變遷，北美的冬天就會相對異常寒冷。有鑒於此，紐約家電未雨綢繆已經準備好了各式的暖氣機以供僑胞選擇。特別現在在疫情的影響下，許多餐館提供室外用餐空間，因此暖氣設備是必不可少。紐約家電為此就特別推出了一款大功率節能暖氣設備。Michael介紹，這款節能暖氣有以下四大特點：1、功率大，其起暖量就可達到7000btu，可以覆蓋到200-300呎的範圍；2、省電節能，實際使用瓦數是1500瓦，也就是每小時用電費僅需$0.10；3、使用安全，如機器過熱就會自動停止，而且當機器傾倒也會自動斷電；4、性價比非常高，現在特價一台僅需$100。他并強調，由於疫情的影響，暖氣設備在市場是非常缺貨，希望民眾可以及早準備以便不時之需。

美國的各大節日即將到來，紐約家電各大門市熱銷商品都有特價優惠，包括有LG、Samsung名牌的爐頭、電冰箱、洗衣機、烘乾機、方太抽油煙機等等。空調方面有獲消費者高度評比的著名品牌富士通Friderich、Mitsubishi三菱、Fujitsu富士、LG、Frididaire、Fujisonic、美的、海爾等品牌，款型選擇多，而且現貨供應。紐約家電擁有專業註冊執照安裝保修團隊及200萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務。紐約五大區免費到府估價，遠近送貨與售後服務。建築業或裝修業者批發另有優待。

紐約家電各門市地址如下：布碌崙店地址：7305 New Utrecht Ave；電話：718-371-8108。法拉盛緬街店地址：42-75A Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛大學點店地址：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店地址：1401 Ave. U；電話：718-627-8899。布碌崙店地址：2300 86 St.；電話：718-266-9600。長島點地址：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。空調服務專線：1-866-950-5698。

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