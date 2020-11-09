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布碌崙最高的摩天住宅大樓Brooklyn Point完工交吉

紐約訊
Brooklyn Point是布碌崙最高的摩天住宅大樓，現已完工交吉。
Brooklyn Point是布碌崙最高的摩天住宅大樓，現已完工交吉。

號稱擁有西半球最高的樓頂無邊泳池的Brooklyn Point大廈，是紐約近年銷售最佳的Condo公寓大樓之一，是目前市面上為數不多的還有25年地稅減免的地產項目之一，是一明智的地產投資。該大廈已建成交吉，居民可以搬到新家了。

BROOKLYN POINT的開發商是紐約地產黃金10年中引領風騷的Extell 發展公司，Brooklyn Point是該公司在布碌崙的第一個地產開發項目，有所有Extell地產開發項目的典型特徵：40,000平方呎的超大型公共設施，分為健康、運動工作室和娛樂空間。亮點包括酒窖、攀岩、放映室、戶外露台、餐廳、休息室、燒烤、SPA水療中心和720呎樓頂上的無邊泳池，可一覽360度的紐約景觀。簡單來說，是將曼哈頓高質量的超級大廈搬至布碌崙。空間、光線和風景是紐約人生活中真正的奢侈品，這是Brooklyn Point受歡迎的原因之一。

BROOKLYN POINT位布碌崙市下城最大的商場City Point之上，City Point是布碌崙最大的餐飲、購物和娛樂中心，面積達600,000平方呎，內有Trader Joe超市、Target、Century 21百貨公司、Alamo Drafthouse電影院和DeKalb市場大廳。DeKalb市場大廳是一個擁有40多家供應商的美食大廳，且與曼哈頓華埠僅一個地鐵站之隔。

傳奇的Extell總裁兼創辦人Gary Barnett 說，「我們很自豪能夠在布碌崙提供高質量和工藝的大樓，Brooklyn Point是個廣受認可的Extell卓越出品，是布碌崙其它地區所沒有的。它是一個明智的投資機會。」

Brooklyn Point由世界知名建築公司Kohn Pedersen Fox（KPF）設計，他們在全球各地的著名作品包括上海世界金融中心和香港國際商業中心等。Brooklyn Point樓高68層，高聳的720呎大樓具有現代雕塑般的外觀。定制的玻璃幕牆和超大窗戶突顯了360度紐約天際線、港灣和布碌崙周邊景觀。它有458套豪華單位，從Studio至3臥，是一超大型的樓盤，由AD前100名的室內設計公司Katherine Newman Design負責室內設計。

布碌崙作為紐約五大區之一，近年是地產最活躍的地區，布碌崙有一些區可媲美曼哈頓的上東或上西城，其豐富的人文生活更使布碌崙成為曼哈頓的一個姐妹區，近年不少曼哈頓年輕家庭落戶布碌崙。這幾年布碌崙下城正在迅速復興和蛻變，成為當地創新、娛樂、經濟和文化的樞紐。像BAM，NBA Net的主場巴克萊中心、布碌崙博物館等標誌性機構都在這裡。

在售價、地稅上，Brooklyn Point有很大的優勢，一至三臥住宅的價格起價為104萬9000元，年節省的地稅數以萬計。

Extell Development Company營銷集團是該大樓的獨家銷售公司。網站：brooklynpointnyc.com。私人現場或虛擬看屋，請致電718.222.5770，[email protected] | BrooklynPointNYC.com

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