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王嘉廉社區醫療中心11/9在法拉盛舉辦免費打流感針活動

紐約訊

王嘉廉社區醫療中心即將舉辦免費打流感針活動，為符合資格的社區人士提供流感疫苗。活動將於11月9日（周一）上午10時半至下午3時，在法拉盛37大道136-26號王嘉廉社區醫療中心停車場舉行。

凡年滿19歲或以上沒有醫療保險的人士可接受免費的流感疫苗注射，敬請攜帶有照片的證件以證明年齡。民眾需提前預約報名。為保障工作人員及病人的安全，活動不接受沒有預約的人士。預約報名請致電（929）362-3020。報名時間為周一至周五上午9時至下午5時。

由於流感病毒每年都在變化，美國疾病控制中心建議每年接種一次疫苗。注射流感疫苗能幫助您預防流感，從而防止將流感傳染給他人。

王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每周開診七天， 在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論你是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，我們都會為你提供醫療服務。了解詳情請瀏覽：http://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

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