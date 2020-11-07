我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

頂峰消防工程公司 華人20多年專業老字號承接安裝各類防火消防系統

紐約訊

位於法拉盛的頂峰消防系統公司，專業承接各種大中小型住家、商業餐館防火系統安裝，擁有廠商認證，並具有市政府的相應執照，能夠進行大中小型建築消防工程。擅長Food Court、韓國燒烤及日式鐵板燒防火和排煙系統的安裝維修及清理。協助商家及企業安裝、設計和售後清理等維修服務，並幫助合法通過消防局驗收或消除消防局違例。該公司旗下擁有專精防火排煙的工程人員和工程師，可以依照餐館廚房的各種地域做特殊設計。而且公司完善的售前、售中及售後的服務更是讓客戶和同行稱道。歡迎業者前往參觀或致電諮詢。

據公司黃經理介紹：頂峰消防工程公司具有20多年消防安裝和相關經驗，公司有著自己的工程師、消防技師和施工團隊，并提供一條龍服務，從畫圖、審批到施工整個流程，都由頂峰的工程師和消防技師親自主理。在多年的工作中，和消防局和房屋局都保持著密切的合作關係，所以當他們遇到比較複雜的工程時，都會跟消防局及時開會和溝通，找到最佳的解決方法，因此審批時通過率高。黃經理並強調，頂峰消防系統公司以誠為本，在充分了解客戶需求和實際情況後，研究每個細節，然後為客戶量身製作適合自己且可以符合法規通過檢查的消防系統。杜絕問題在最後呈現和重新翻工造成的浪費，以避免浪費客戶寶貴的時間和金錢。

頂峰消防公司不但提供商業餐館消防系統安裝，也是Amerex和Buckeye高效滅火器的總代理。根據消防法的規定，只要商業或開發空間達到2500平方呎，或一廚房空間在每30呎距離內，都應該備有一合法檢驗過的滅火器，否則就有可能面臨處罰甚至罰款。現在大部分的民眾都聽過ABC乾粉滅火器，它可以同時撲滅A類、B類火災，又因不具導電性可使用在C類電器火災，而廣受大眾喜愛。廣泛使用在商店、餐館、寫字樓、學校、工地等公共場合。而K類廚房火災大部分發生在油脂的地方，在商業用途的廚房尤為重要，專門用於撲滅噴油污的滅火器。頂峰消防系統公司不但提供消防系統的設計和安裝，同時提供消防局違規更正、消防系統各類測試、年檢和月檢。如果您有任何關於消防系統的問題，歡迎致電免費諮詢：718-321-9588，718-321-9088。地址：134-35 33rd Ave., Flushing, NY 11354。網站：pfssnyc.com。

編輯推薦

法拉盛

上一則

市警平等就業小組指揮官 因網上發表歧視言論被解職

下一則

獲評美國20文化珍寶之一 華人博物館獲捐300萬

延伸閱讀

防範山火災害 消防局11/7辦線上講座

防範山火災害 消防局11/7辦線上講座
不能出國瘋登山 救難救到軟腳 台中求救平均2天1件

不能出國瘋登山 救難救到軟腳 台中求救平均2天1件

河濱野火蔓延 強制撤離居民

河濱野火蔓延 強制撤離居民
洛縣山火風險加劇　消防局已擴大人員配備

洛縣山火風險加劇　消防局已擴大人員配備
金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了

金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了
宏冠正大保全公司 經驗豐富防盜系統適用商業住家 全方位保護

宏冠正大保全公司 經驗豐富防盜系統適用商業住家 全方位保護

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽推廣提供1200億元補貼的「餐館法案」。(記者牟蘭／攝影)

全美逾4萬中餐館 3成已倒閉

2020-10-31 03:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇