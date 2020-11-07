頂峰消防工程公司 華人20多年專業老字號承接安裝各類防火消防系統

位於法拉盛 的頂峰消防系統公司，專業承接各種大中小型住家、商業餐館防火系統安裝，擁有廠商認證，並具有市政府的相應執照，能夠進行大中小型建築消防工程。擅長Food Court、韓國燒烤及日式鐵板燒防火和排煙系統的安裝維修及清理。協助商家及企業安裝、設計和售後清理等維修服務，並幫助合法通過消防局驗收或消除消防局違例。該公司旗下擁有專精防火排煙的工程人員和工程師，可以依照餐館廚房的各種地域做特殊設計。而且公司完善的售前、售中及售後的服務更是讓客戶和同行稱道。歡迎業者前往參觀或致電諮詢。

據公司黃經理介紹：頂峰消防工程公司具有20多年消防安裝和相關經驗，公司有著自己的工程師、消防技師和施工團隊，并提供一條龍服務，從畫圖、審批到施工整個流程，都由頂峰的工程師和消防技師親自主理。在多年的工作中，和消防局和房屋局都保持著密切的合作關係，所以當他們遇到比較複雜的工程時，都會跟消防局及時開會和溝通，找到最佳的解決方法，因此審批時通過率高。黃經理並強調，頂峰消防系統公司以誠為本，在充分了解客戶需求和實際情況後，研究每個細節，然後為客戶量身製作適合自己且可以符合法規通過檢查的消防系統。杜絕問題在最後呈現和重新翻工造成的浪費，以避免浪費客戶寶貴的時間和金錢。

頂峰消防公司不但提供商業餐館消防系統安裝，也是Amerex和Buckeye高效滅火器的總代理。根據消防法的規定，只要商業或開發空間達到2500平方呎，或一廚房空間在每30呎距離內，都應該備有一合法檢驗過的滅火器，否則就有可能面臨處罰甚至罰款。現在大部分的民眾都聽過ABC乾粉滅火器，它可以同時撲滅A類、B類火災，又因不具導電性可使用在C類電器火災，而廣受大眾喜愛。廣泛使用在商店、餐館、寫字樓、學校、工地等公共場合。而K類廚房火災大部分發生在油脂的地方，在商業用途的廚房尤為重要，專門用於撲滅噴油污的滅火器。頂峰消防系統公司不但提供消防系統的設計和安裝，同時提供消防局違規更正、消防系統各類測試、年檢和月檢。如果您有任何關於消防系統的問題，歡迎致電免費諮詢：718-321-9588，718-321-9088。地址：134-35 33rd Ave., Flushing, NY 11354。網站：pfssnyc.com。