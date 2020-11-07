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教育加盟店KUMON可以幫您實現老師夢想

紐約訊
KUMON指導加盟老師調整教室擺設，遵守社交距離。
KUMON指導加盟老師調整教室擺設，遵守社交距離。

教育加盟店公文教育KUMON遍布51個國家和地區，超過2萬5000家教室，學生人數430萬，是世界最大連鎖加盟教育品牌。在創辦人公文公先生理念中，發現並發揚孩子的天賦潛能，讓孩子掌握自學能力以找到未來成功的最佳途徑。「許多兒童往往由於不適當的學習方式，或因為過分顧慮學校成績，反而讓原本可以無限發揮的潛力停留在原地甚至倒退。」公文教育的宗旨，正是幫助這些孩子找回失去的寶貴財富。

公文教育為加盟者提供專業培訓，全面提高教材指導與經營能力，除個人研修與教學案例分享，更規劃一系列線上學習、主題論壇、小組討論等課程，培訓完善。成為公文加盟指導老師，可以參與其國家級、地區性甚至世界級研討年會，進一步培養自我與提升教育專業。在經營教室時，可以更加善用公文知識幫助孩童，招攬學生，為事業開拓市場，達到增長收入的目的。

長島馬諾維爾教室的蔡老師在孩童教育的理念上，發展相容並蓄、因材施教，經營自己的事業超過15年。她最引以為傲的是看著孩子學習上成就非凡、長大後貢獻社會。想到當初為自己的孩子尋找最適合的課後輔導，因緣際會下加盟公文事業。蔡老師認為，踏進公文的世界，對每一位家長是個很好的機會，深入了解孩童教育，並可以在照顧家庭撫育孩子的同時，擁有一份時間彈性的工作和穩定的收入。

在阿斯托利亞開辦學習中心的陳老師踏入教育行業超過10年，她認為對於老師與學生來說，學習是永無止盡的，因此更重視孩童的基礎教育與自身知識的提升。曾身為朝九晚五的上班族，有時還需要加班熬夜，在偶然的機會下接觸公文刊物，升起自己當老闆的想法。陳老師決定轉換職業跑道，經營公文教室。她最感動的是公文總公司對加盟老師不遺餘力的培訓、協助與補助津貼，陳老師深感公司團隊的向心力，對事業更有信心。

公文總公司經營品牌形象與核心價值超過60年，其專業的行銷、培訓、電腦系統團隊將會協助每一位加盟指導老師，包含全國性廣告、品牌官網、平面及網路行銷、教室設計、社區活動宣傳等。公文會盡心竭力幫助每一位老師達成時間自由、貢獻社區、收入穩定的夢想。

若您對開辦KUMON教育中心有熱情，願意成為孩子和社區的一座燈塔，目前開放美東（包含曼哈頓，皇后區，布魯克林）多個選址機會，Carnegie Hill、Greenwich Village、Washington Heights、Upper West Side- Columbus Circle、College Point、Whitestone、Corona、Williamsburg、Bushwick，並最多可獲得$11,000至$19,000的商業獎勵。

欲知詳情，可訪問網站KUMONFRANCHISE.COM，或撥打1-800-ABC-MATH。聯繫人：Deepti（英文），201-692-3159；Peter（普通話），201-913-5085。

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