我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

長島Country Pointe Plainview度假風新住宅社區售價60萬起

紐約訊
長島Country Pointe Plainview度假風新住宅社區。
長島Country Pointe Plainview度假風新住宅社區。

長島最大建築商之一Beechwood Homes新推出Country Pointe Plainview精緻的公寓套房、別墅和相連別墅住宅新社區，三種獨特風格的住宅具有寬敞的布局，9呎高的天花板，無可挑剔的廚房和令人印象深刻的設計裝飾。住宅周圍環境優美，空氣清新，全天候保安門衛，給您提供了舒適的生活環境。

1985年以來，Beechwood Homes在長島及紐約地區建造推出大型景觀社區，以美侖美奐的室內外設計為強項優勢，在全國私人住宅房屋建築商中名列前茅，售出許多廣為樂道的優質社區或新屋，許多建案甚至還得過全美的建築設計獎項。只需瀏覽公司的官網，看看建案的照片室內設計圖，就知道是否出自名家。

Beechwood Homes創始人兼首席執行官Michael Dubb及其子Steven Dubb，以其創新的思維和遠見卓著而著稱，秉持不僅以「不僅出售房屋，而且還提供生活方式」為特色，以優質的建築和設計來滿足精緻的購房者和租房者的需求。公司致力於周到的土地規劃和設計，重新利用未充分利用的土地，與自然和諧相處並為所有居民創造利益。

這次新推出的Country Pointe Plainview住宅社區內俱樂部會所，設有最先進的健身中心、運動酒吧、棋牌室、宴會廳、劇院、2個室外溫水游泳池和池畔酒吧。在溫水游泳池暢遊後，和朋友一起去打網球或挑戰性的紙牌遊戲。距世界一流的高爾夫球場和縣級自行車、步行道僅幾步之遙。這是您新生活的起點，並可享受周圍的豪華設施。

住宅社區別墅的地理位置優良，交通方便，靠近初中H B Mattlin Middle School和高中Plainview Old Bethpage JFK High School，為小孩將來提供優質的教育服務。請把握房貸低利率好時機，現在就選擇理想新居所。Country Pointe Plainview住宅社區每周七天開放，歡迎親臨或網上預約參觀洽詢。

地址：1427 Old Country Road, Plainview, NY 11803；電話：(516) 323-0073，網頁：beechwoodhomes.com/plainview/。

編輯推薦

長島 游泳 健身

上一則

市警平等就業小組指揮官 因網上發表歧視言論被解職

下一則

獲評美國20文化珍寶之一 華人博物館獲捐300萬

延伸閱讀

康尼島醫院引進最先進機器協助系統 提升手術效果

康尼島醫院引進最先進機器協助系統 提升手術效果
販毒致2死 長島華男認罪恐囚6年

販毒致2死 長島華男認罪恐囚6年
法拉盛濱水項目 紐約市都市規畫委員會通過

法拉盛濱水項目 紐約市都市規畫委員會通過
20號提案受挫 盜竊輕罪免牢獄

20號提案受挫 盜竊輕罪免牢獄
華裔工作人員：別放棄投票

華裔工作人員：別放棄投票
保護自身利益 長島不偏藍

保護自身利益 長島不偏藍

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽推廣提供1200億元補貼的「餐館法案」。(記者牟蘭／攝影)

全美逾4萬中餐館 3成已倒閉

2020-10-31 03:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇