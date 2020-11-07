長島Country Pointe Plainview度假風新住宅社區售價60萬起

長島Country Pointe Plainview度假風新住宅社區。

長島 最大建築商之一Beechwood Homes新推出Country Pointe Plainview精緻的公寓套房、別墅和相連別墅住宅新社區，三種獨特風格的住宅具有寬敞的布局，9呎高的天花板，無可挑剔的廚房和令人印象深刻的設計裝飾。住宅周圍環境優美，空氣清新，全天候保安門衛，給您提供了舒適的生活環境。

1985年以來，Beechwood Homes在長島及紐約地區建造推出大型景觀社區，以美侖美奐的室內外設計為強項優勢，在全國私人住宅房屋建築商中名列前茅，售出許多廣為樂道的優質社區或新屋，許多建案甚至還得過全美的建築設計獎項。只需瀏覽公司的官網，看看建案的照片室內設計圖，就知道是否出自名家。

Beechwood Homes創始人兼首席執行官Michael Dubb及其子Steven Dubb，以其創新的思維和遠見卓著而著稱，秉持不僅以「不僅出售房屋，而且還提供生活方式」為特色，以優質的建築和設計來滿足精緻的購房者和租房者的需求。公司致力於周到的土地規劃和設計，重新利用未充分利用的土地，與自然和諧相處並為所有居民創造利益。

這次新推出的Country Pointe Plainview住宅社區內俱樂部會所，設有最先進的健身 中心、運動酒吧、棋牌室、宴會廳、劇院、2個室外溫水游泳 池和池畔酒吧。在溫水游泳池暢遊後，和朋友一起去打網球或挑戰性的紙牌遊戲。距世界一流的高爾夫球場和縣級自行車、步行道僅幾步之遙。這是您新生活的起點，並可享受周圍的豪華設施。

住宅社區別墅的地理位置優良，交通方便，靠近初中H B Mattlin Middle School和高中Plainview Old Bethpage JFK High School，為小孩將來提供優質的教育服務。請把握房貸低利率好時機，現在就選擇理想新居所。Country Pointe Plainview住宅社區每周七天開放，歡迎親臨或網上預約參觀洽詢。

地址：1427 Old Country Road, Plainview, NY 11803；電話：(516) 323-0073，網頁：beechwoodhomes.com/plainview/。