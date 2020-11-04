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AI測溫：未來的戰疫利器

紐約訊

2020年初始開始的一場疫情，擾亂了全世界的發展節奏。迄今為止，全球已經確診了逾2000萬人次，受影響的國家和地區數量多達200以上，全世界人民都投入中緊張的抗擊疫情的行動中。其中，多個國家均發佈了明確文，指出紅外體溫檢測儀是打贏疫情防控戰的重要裝備，做好紅外體溫檢測好無接觸的紅外測溫的抗疫的重中之重，並且明確將紅外體測檢測儀納入疫情防控重點物資。在這樣的背景下，全國對於紅外體溫檢測儀的需求急增，各種不同的新式紅外測溫儀也如雨後春筍，層出不窮。儘管絕大多數紅外測溫儀都有共通性，絕大部分功能都十分相似，仍然有一款紅外相機，憑藉其優秀的性能和前瞻性的技術構畫，牢牢吸引了大家的目光，這就是一位來自生物醫學專業背景的游佳彬女士，基於其專利CN205666885U所提出的紅外測溫相機。

與大多數紅外測溫儀器不同，這款紅外測溫相機在對於原始溫度資料的後期處理上下足了功夫，不但通過使用電子校正系統去除背景環境溫度引入的雜訊，並校正被測物體因測量距離造成的紅外輻射散失，從而進一步細化背景溫度與物體溫度，提高了測量精度，並且大膽地提出將AI技術與測溫技術相結合，從而使得紅外測溫能夠有效應用於流動人口的體溫監測，大大推動了紅外測溫技術在抗疫中的實用性與價值。AI技術作為近幾年的新興與熱門技術，早已悄然融入了人們的日常生活，給各行各業帶來了新鮮的活力，提高了人們的生活與出行品質。隨著AI技術日趨成熟，也是在疫情背景下社會對於紅外測溫設備需求的大幅提高，促使游女士開始思考如何將AI技術與紅外測溫技術相結合，從而使用人工智慧為紅外測溫設備提質增效。

在疫情背景下，針對流動人口進行體溫監測，主要有以下幾大難點：1.流動人口的體溫測量值易受外界因素影響，比如背景溫度，行走速度，風速等都會對原始體溫數值造成干擾。2.疫情期間人們多戴帽子，戴口罩，給臉部辨識，尤其是額頭辨識測溫增加了難度。基於這些難點，游女士提出開發專門針對於疫情的檢測定制模型，不斷收集疫情期間不同穿著狀態下額頭，呼吸道測溫資料，用於AI模型訓練，從而最終開發出精確地人臉檢測模型。用這樣借助於人工智慧演算法，並結合人臉識別技術的無接觸紅外測溫設備一旦研發成功，與傳統掌上型測溫儀器相比，準確度，靈活程度與效率都將大幅提高。目前，游女士的項目已經得到位於紐約的Bojin Tech公司的資助，接下來雙方將攜手同心，致力於AI技術與紅外測溫技術的結合。工作將分為資料收集，資料分析，精度優化，演算法設計，模型訓練幾個階段有序展開，定位於開發結合人工智慧演算法的創新性紅外相機校準演算法，最終達到有效鑒別流動人口額頭與呼吸道區域，快速抓取體溫資料，有效去除背景雜訊，提取精准體溫值的效果。通過AI技術，紅外測溫技術將更加快速，精准，高效，尤其應用於車站，機場，醫院等人流量巨大的公共場合，將帶來巨大的技術優勢，這也正是游女士所期盼的紅外測溫的未來，即打造AI紅外智慧測溫設備。

在不久的將來，我們可以看到，AI技術在抗疫中不再是遙不可及的夢，而是能真正與現有測溫技術相融合，在人流密集流動的日常環境中，實現非接觸式，智慧識別，檢測迅速，真正肩負起協力抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情新冠的責任。對於人工智慧技術而言，這次的戰疫不僅僅意味著新的挑戰，新的機遇，更是醞釀出了更高的要求，即技術要更穩定，結果要更精准，使用要更便捷。相信經過了這次的抗疫之戰，人工智慧技術也將會迎來新的飛躍，會有更多更好地產品湧現出來，創造更多種智慧化系統的可能，共同打造智慧化的生活。

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