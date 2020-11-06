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五穀豐牌系列鮮拉麵暢銷全美

紐約訊
五穀豐系列鮮拉麵由北方食品公司全美獨家總代理，目前已鋪遍全美各大華人超市，並進入中餐館、麵館系統。
五穀豐系列鮮拉麵由北方食品公司全美獨家總代理，目前已鋪遍全美各大華人超市，並進入中餐館、麵館系統。

五穀豐牌系列鮮拉麵，東西南北麵種齊全，品質卓越，風味道地，一上市就成為超市冷凍櫃的搶手貨，深受南北各方麵食人士歡迎，徹底解決了在美國很難吃到一碗道地麵條的狀況。五穀豐鮮拉麵更成各大中餐館批發的寵兒，有了五穀豐鮮拉麵做後盾，中餐館的菜單上就可加上受歡迎的麵食。

五穀豐牌系列鮮拉麵上市的品種有蘭州鮮拉麵、上海陽春麵、山西刀削麵、老婆手擀麵、山東拉麵、大西北棍棍面、山西扯面、長壽麵、福州面片、辛辣酸粉、老壇酸菜麵、新鮮東北大拉皮、健康紫薯粉等品種，並在不斷增加之中，以滿足各地消費者的需求和口味。

五穀豐牌鮮拉麵的生產廠伊都拉麵公司採用日本的先進制麵設備，用北美的麵粉進行生產，之前特別請美國FDA的食品檢察官員專程進駐，做了兩天的食品安全檢查，所有檢查全部合格，達到最好的「A」級標準，表明美國的消費者可以放心食用五穀豐鮮拉麵。

伊都拉麵公司董事長安先生介紹說，中國是世界上最大的麵條消費國，多年來由於技術原因，以乾麵和保質期短的機制麵為主，要想吃美味可口的鮮拉麵只能回家現做現吃。20多年前，日本率先研製出保質期較長的鮮拉麵，從感官和口感上來說，和家庭主婦現做的鮮拉麵並無二致，一問世就得到了消費者的一致歡迎，符合現代人簡捷健康美味的生活方式。

他介紹說，五穀豐系列鮮拉麵，面色光潤有彈性，表面沒有斷條和裂紋，這說明麵粉的質量好，因為五穀豐鮮拉麵用的麵粉是來自美加的優質高筋麵粉，麵條的含水量適中。他解釋說，麵條的水分含量是否適中直接影響到產品的質量，水分含量高，麵條容易變質，煮出來的麵條容易發糊。而水分含量低，麵條又會乾裂、斷條，煮出來的麵條發硬。五穀豐系列的老婆手擀麵、山西刀削麵、上海陽春面、蘭州鮮拉麵、大西北棍棍面是伊都公司傾心製作的精品，消費者可以輕易地看出這幾款面遠遠優於同類產品。對於同類產品中表現出的顏色發暗、袋中有碎片的現象，他講這是一個綜合性的質量問題，不是單純的技術問題。

安總保證說：「五穀豐系列的鮮拉麵不含任何化學防腐劑」。「我們的鮮拉麵能有較長的保質期，是因為先進的設備對麵條做出了精確的物理處理，同時添加了天然的食品原料，因此能在風冷櫃（華氏35-40度）中保存九個月」。

五穀豐系列鮮拉麵由北方食品公司全美獨家總代理，目前已鋪遍全美各大華人超市，並進入中餐館、麵館系統。全美訂貨電話：1-888-496-6888。網站：www.asianfoodstuff.com。

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