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那斯達克上市30週年國泰萬通金控舉行雲開市敲鐘儀式

紐約訊
國泰萬通金控雲開市敲鐘儀式，慶祝在那斯達克上市30週年。
國泰萬通金控雲開市敲鐘儀式，慶祝在那斯達克上市30週年。

國泰銀行之控股公司國泰萬通金控（那斯達克代碼：CATY），日前慶祝在那斯達克上市30週年。國泰萬通金控董事會及管理層遠端出席了在紐約那斯達克市場舉辦的雲開市敲鐘儀式。國泰萬通金控於1990年上市，當時資產為6.6億美元，在加州設有7家分行，並在香港和台北設有代表處。如今，資產已增長至190億美元，在九個州設有61家分行，在香港設有1家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。

國泰萬通金控執行主席鄭家發表示：「一路走來，股東、客戶和員工的支持，讓我們取得里程碑式的成功。非常感謝這些年來他們的信任。」國泰萬通金控及國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明說道：「我們致力提供優質的客戶體驗，為他們制定合適的金融服務。這些都為我們持續且穩定的發展奠定了基礎。我們多年來的實力和穩健，為我們贏得了投資者及客戶的信任，並在社區中起到重要作用。」

國泰萬通金控是第一家由美籍華人創立並在那斯達克上市的銀行控股公司。 2000年，國泰被納入那斯達克100指數的一員，2005年成為首家由美籍華人創立並入選標準普爾MidCap 400指數的公司。國泰萬通金控還連續五年榮登福布斯美國銀行百強榜前二十位。

請點擊 https://youtu.be/pdfpjz-d9Og，觀看國泰萬通金控在那斯達克市場舉辦的雲開市敲鐘儀式視頻。

國泰萬通金控公司是加州特許銀行國泰銀行的控股公司，其網站是www.cathaygeneralbancorp.com。成立於1962年的國泰銀行提供廣泛的金融服務。目前，國泰銀行在加州設有38家分行，在紐約州設有10家分行，在華盛頓州設有4家分行，在伊利諾州設有3家分行，在德州設有2家分行，在麻州、內華達州、新澤西州各設有1家分行。國泰銀行在香港設有1家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。欲知詳情，請訪問國泰銀行網站www.cathaybank.com。

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