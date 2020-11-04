布魯克林陪審團給予被撞外賣郎一千一百萬的陪審判決

陳軍，現年41歲。根據他的律師黎保利和法院資料所述， 2015年五月的一天他正踩著單車行駛在曼哈頓 下城的百老匯 街上，紅燈時停車等候，當交通燈轉綠燈的時候，陳軍緩緩加速前行。正在這時，被告 Allan Cooper駕駛的2012年的本田 轎車飛速沖出綠燈，從背後撞上陳軍。

黎保利是曼哈頓一家擁有十名律師的意外傷害律師樓的創始人，黎保利律師表示，陳當時單車把手上有一袋墨西哥 外賣餐，和他一起被撞倒在地，右膝狠狠的砸在地面上。陳就地打滾，疼痛難忍。

此後，一系列嚴重的醫療健康問題隨即而至。最終陳軍需要進行兩次脊椎手術，其中包括一次腰椎手術，和一次膝蓋微創手術。黎保利律師表示，之後陳軍也曾在三次嘗試回到原來的工作崗位配送外賣，但都因疼痛難忍而不得不停止工作。

2016年2月，陳軍正式起訴被告Cooper，要求對方對其人生傷害進行賠償。2017年3月，陳軍和黎保利律師贏得了事故責任的簡易判決。對此動議結果，被告Cooper和其代表律師都表示不滿。陳軍和黎保利律師則認為，法律規定，追尾本身已構成充分的證據判定Cooper為過錯方。黎保利律師在採訪中提及,對被告方的不滿表示驚訝。

黎保利律師說：「法律規定，單車屬於車輛的一種，所以在追尾事故中可以要求簡易判決。」 但是他另說道，通常如果是單車，贏得簡易判決的幾率較低。 因為單車總是在車流中來回穿梭，所以在被告方以單車的行車規律作為反對動議不足為奇。

解決了責任方問題，陳軍和黎保利律師需要面對的是如何向六名陪審員證明陳所受的廣泛永久性傷害。 黎保利律師表示， 贏得案件終審判決的關鍵之處在於在庭審開始之前，他已經反復的模擬庭審過程。

他表示：「對於律師來說在案件庭審之前和客人見面，對其進行評估至關重要。當我與陳軍和他妻子會面的時候，我發現他們坦誠且令人信服，我覺得陪審團會和我有同感，事實證明我是對的。」

黎保利律師覺得：當我對案件瞭解的越深入，我就越意識到客人傷勢的嚴重性。庭審之時，黎保利律師舉證了陳的脊椎手術，膝蓋手術，專家醫生以證明陳的傷勢，並對今後的傷痛和因為傷痛就醫所需要的醫藥費進行了精確的評估。

黎保利律師說：「我意識到一個41歲的青年男子今後的生活將會受到很大影響，存在很多的問題。他可能現在看上去還好，但是他的脊椎已經進行了兩次手術。」 他又說, 「 我認為這就是我想向陪審團傳達的意思，而他們也接收到了。」

黎保利律師說，經過兩個小時的審議，陪審團回到法庭，宣告了一千一百萬美元的判決，並向黎保利律師公開陳述了他們商議的過程。其中的幾位陪審團成員擁抱了陳軍。黎保利律師說：「陪審團對於做出此決定毫無分歧。全體陪審團成員走出席位，擁抱了陳軍，並祝他好運。」

他接著說：「唯一的一個爭議是對於今後痛苦與創傷的價值金額。 他們無法達成一致 價值數額七百萬還是一千兩百萬， 最後決定為七百萬。」

11月16的判決包括：事故發生後已經花費的醫藥費用$109,934，今後可能花費的醫療費用$923,594， 判決前的痛苦與創傷價值三百萬，今後的痛苦與創傷價值7百萬。這其中並不包括陳的工資損失，儘管陳有對此項金額提出過賠償要求。

黎保利律師解釋道:陳軍，這個從中國福州移民來美，學歷有限，不懂英文的年輕人，雖然獲得了上千萬的判決，但是仍然沒有放棄尋找一份他力所能及的工作。黎保利律師說：「陳軍正在學習英文，他希望通過努力來提高自己的的就業 機會。」 當宣佈判決的時候，陳軍和她的妻子都泣不成聲。

Lewis Johs Avallone Aviles律師事務所的Martin Rowe高級律師是接手被告Cooper案件庭審的辯護律師。他表示，根據雙方的協定，任何一方都不可以上訴。他指出三百萬美金的賠償是高低額賠償協議的最高賠償金額。除此之外，他拒絕回應。

如果你或你心愛的人需要法律援助，請致電凱撒─黎保利（212）226-2100，免費電話（888）235-6766，或每天24小時熱線（646）733-8050。可以提交網上問卷（www.libaolilaw.com）。只有在獲得賠償的情況下，才會收取費用。很多的案件都必須在訴訟時效前提交。請馬上致電，以確保你不會放棄爭取賠償的權利。

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