在車禍事故後，你應怎麼辦？

一旦發生車禍 ，很容易令人混亂及忘記獲取必要的的信息。即使是輕微事故，也可以令人緊張和混亂。你應準備一張電話號碼清單、應該提出的問題列表和保險 文件，放入同一個文件夾內，置於車內的儲物箱。當你有需要時，所有東西都會在同一個地方。

如果有人受傷，應該要報警求助，並告訴他們需要醫療援助。如果有任何人受藥物或酒精的影響，也應該要告訴警方。無論有沒有人受傷，都應該要報警。除非有警察 的意外報告，否則許多保險公司都不會覆蓋意外。當每個人都安全後，你可以拿取所需要的其他資料。

你的保險公司將需要：所有人的全名、地址和電話號碼，包括司機、乘客、可能涉及的行人，以及任何證人。如果有人受傷的話，叫他說自己受傷；如果沒有受傷的話，叫他說「我沒有事」。

對意外本身請盡可能多做一點筆記，獲得所有涉及的其他車輛的資料，如車牌號碼、製造商和型號。意外發生時是什麼樣的天氣和燈光呢？所涉及的車輛有損壞嗎？有沒有任何明顯是意外前已有的損壞，如尾燈或剎車燈不能正常運作呢？有沒有任何是公司擁有的車輛呢？請務必找出所有涉及車輛和人員的保險狀況。如果司機並不是登記車主，就要找出登記車主的姓名、地址和電話號碼。

有沒有人要為意外負責呢？

取得所有來到現場的警務人員的名字和證章號碼。你可能希望立即聯繫了個人傷害律師。他可能會想到現場搜集證據，並收集盡可能多的資料。盡快聯繫自己的保險公司。如果你覺得，由於任何理由，你的公司可能不願意為意外支付賠償，你應該考慮聯繫個人傷害律師。但是，也不要拖延聯絡你的保險公司。大多數保險公司都有你必須在多少時間之內聯絡他們的政策要求，未能這樣做可能意味著你的申請將被拒絕。另一方面，你應該不要回答其他司機的保險公司的任何問題，或作出任何聲明，直到已經諮詢了律師為止。要有禮貌，但在獲得法律意見之前，拒絕就意外作出任何討論。

如果你受了重傷，可能會直接被送到醫院急診室。但如果不是重傷，不要就此認為自己沒有受傷。許多車禍受傷如頸椎過度屈伸，並未能立即察覺。如果你在車禍後開始產生不良反應，應立即通過醫療專業人員去進行檢查，並按照醫生的指示護理和跟進。如果你在24-36小時後發現有潛伏性傷害，但未能獲得醫療照顧，可能會產生嚴重的後果。不要忽視那些不熟悉的症狀，或數小時後出現的疼痛。向你的醫生報告任何輕微症狀。嚴重的背部受傷可能由一點點的背痛開始，但不及時治療，就可能造成重大的健康問題。此外，如果你確實有健康問題的話，保險公司將需要診斷和及時治療，以及問題是否跟意外有關的證明。

如果你有相機的話，在意外現場拍下愈多的照片，是個明智做法。意外現場、涉及車輛、人物，任何可以表現出意外是如何和為什麼發生。愈早拍攝的照片就愈有價值。如果你沒有相機的話，就可能要到附近的便利店去買一部用完即棄式的相機，或要求乘客或旁觀者代你購買。不要忘記拍下所有車輛的損壞、車牌，其他證據包括路牌、交通燈、撬痕等等。如果你打算致電律師的話，告訴他你沒有相機，他可能會從辦公室派人過來拍照。一定要向律師告訴任何你認為可能是重要的其他證據，如路燈故障或路牌、設備失靈（安全帶、轉向燈等），以及氣候情況等。

意外中的保險理算

在發生意外後，造成意外一方的保險公司將會派出保險理算跟你接觸。無論這名理算表現出有多麼友好和關懷，或攻擊性和威脅性，他都是為保險公司打工，他的工作就是替保險公司省錢。他的目的，就是要減少你的索賠。他可能會試圖說服你，應該接受一個較低的和解。他會試圖說服你，你都有部分或完全的過錯。他可能也會試圖說服你，你不需要律師。他在任何時候都不會代表你工作，他唯一的工作就是保護保險公司，所以就會用盡一切辦法。

雖然你應該總是以禮待人，但你並不需要給對方的保險公司任何口頭聲明。聽聽他說了什麼，注意他問的問題，但不要跟他進行對話。告訴你的律師他說了什麼，讓律師評估你的案件，他將能夠指示你跟被告的保險公司作必要的通訊。

如果你或你心愛的人需要法律援助，請致電黎保利律師事務所：（212）226-2100，免費電話（888）235-6766，或每天24小時熱線（646）733-8050。如果你願意的話，可以提交網上問卷（www.libaolilaw.com）。初步諮詢免費，如果同意處理你的案件，將以成功酬金的方式工作，即是指只要在獲得賠償的情況下，才會收取費用。很多的案件都必須在訴訟時效前提交。請馬上致電，以確保你不會放棄爭取賠償的權利。