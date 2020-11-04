非法移民建築工人的合法權益

許多移民 都受限於語言或合法工作身份，常常被迫在兩個地方找工作，一是俗稱的血汗工廠，二是打短工。血汗工廠的壞名聲，是由於很多安全違法行為的報導，如電氣線路暴露、透氣性差、不安全機械。

短工是「一些人聚集在街角、空地或裝修材料店（如Home Depot）的停車場，或正式錄用站點，出售自己的一天、數小時的勞動或某項工作。」這些工作大多是建築行業，包括一些骯髒或危險的任務，通常會接觸污染化學品和其他職業病危害。全國就業法律計劃已經注意到：「短工往往分配給工人危險的任務。因此，短工工作場所的死亡和受傷的發生率較高。」(NYSTLA, 2005)

事實上，一個由紐約 審判律師協會的研究發現，建築工程及移民工人在意外中受傷或喪生的數字不成比例。該報告指出，短工在執行危險任務時只得到很少或沒有防護設備，並列舉了由於這個問題導致短工重傷或死亡的例子，沈先生的故事僅僅只是其中一例。

亞裔工人易受剝削

事實上，美國 很多移民工人的受傷和死亡都很大程度上被忽視了。新聞日報的調查報告指出，華裔 工人特別容易受害，華裔移民勞工是所有移民群體中最被剝削的一批。

為什麼移民允許被剝削

這個問題有兩面說法，一是如果條件是如此糟糕，為什麼移民接受工作呢？對於許多人來說，由於缺乏英語技能或缺乏法律地位，他們不相信可以在美國找到其他工作。許多移民工人都沒有合適的文件，並生活在被驅逐出境的恐懼中。他們往往追求的，都是那些不要求他們報稅，僅支付現金的工作，在那裡他們可以繼續無證，而希望不被人覺察。不僅這些移民工人覺得可以尋求的工作有限，即使是向他們開放的工作，權利也受到嚴重損害。僱主可以利用非法驅逐出境的威脅，來控制移民工人，以防止他們投訴有關安全生產條件或其他虐待情況，以及爭取自己的權利。

工人的權利

這也是移民工人的基本問題：他們缺乏教育 。對於一些人，他們不明白僱主對他們進行的都是非法，並因此不追求採取法律行動。作為一個類似血汗工廠勞工的例子，許多涉及移民工人的建築意外都是報導不正確，或沒有被報導。在黎保利律師事務所，我們也注意到，發生意外時，僱主通常都會把受傷工人送院，並勸他告訴醫生是自己跌落樓梯，或者是跟工作無關的傷害。有時僱主會承諾，如果工人隱瞞真相，就會替工人支付醫療費，但更多時沒有兌現承諾。這樣做是為了保護僱主自己，他甚至可以在日後拒絕承認跟工人有任何關係，而意外也沒有書面紀錄，日後採取法律行動將變得更加困難。

與移民身份不相關

對於其他人，甚至在意外發生後，受傷的工人都不敢或不願對僱主採取任何行動。許多人關心他們的移民身份，以及如果他們採取行動，為他們和他們的家庭帶來的後果。但其中很多人不知道的是，無論他們在美國的移民身份，仍然有可用的法律選項。這是有可能，以及完全合權利嘗試要求僱主為疏忽而賠償。有數百個個案雖然誰沒有適當的法律文件，也獲巨額金錢賠償。移民身份跟人身傷害賠償無關。

目前有什麼能夠幫助這些移民工人和保護他們的權利呢？紐約法如勞動法2段240「支架法」，就有助於保護移民工人，要求業主和總承包商在高空工作時，提供工人適當的支架、吊機，和其他工作場所的安全設備。而承包商並不總是遵守這些法律，最起碼這提供了法律途徑令責任方承擔金錢賠償。然而，這些還是不足夠的，因為明顯地，有很多移民工人仍然是被剝削，而他們的權利也受到侵犯。由於許多移民是那麼害怕被驅逐出境，並盡量避免接觸任何有關當局，這令情況變得相當困難。最重要的是，要教育這些移民工人可用的法律選擇，因此，如果發生意外，他們就會知道應如何進行。他們必須被告知，無論是什麼移民身份，有相當大的資金提供給他們，這是他們追求的權利。

黎保利律師致力於為在意外中受傷的人提供服務，並有多宗打贏類似官司的紀錄。如果你或你身邊的人在工地受傷，致電黎保利律師事務所，一間專門代表受傷者的律師事務所。這是一個安全的方式，可以知道一切權利及無論移民身份也人人應享的待遇。

如果你或你心愛的人需要法律援助，請致電黎保利律師事務所。（888）235-6761，24小時熱線（646）733-8050。只有在獲得賠償的情況下，才會收取費用。很多的案件都必須在訴訟時效前提交。請馬上致電，以確保你不會放棄爭取賠償的權利。