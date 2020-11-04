因工作受傷？每位非工會員工都應當採取的6個步驟

建築工作是紐約市 最危險的工作之一。僅在紐約市就有31名建築工人在過去的兩年裡因工作的原因而失去性命。其中29例遇害人死於無工會的施工場地。這個資料顯示了一個我們在法律實踐中非常常見的問題：非工會員工在每次踏上施工場地時都在擔著巨大風險，甚至面臨著生命危險。

雖然保險 公司以及承包商會試圖將這些傷害稱為「意外」，但事實上，大部分在施工場地的傷害都是因管理人員和建築公司的疏忽所直接導致的。據2015年調查顯示，美國 職業安全與健康總局發現高達的90%發生死亡傷害的施工場地中是違反了施工安全條例的。

如果您是非工會工人或是在工地受傷的短期日間勞工 ，以下的6個步驟將有助於確保您得到應得的補償：

1）立即就醫

儘管您的雇主應該立刻撥打911，但根據我們的經驗，雇主普遍會企圖通過將受傷的員工帶到私人診所或地點偏遠的醫院來「掩蓋」傷害。一些雇主會利用工人英文不好的情況，在和醫院醫護人員交流時扭曲事實並捏造事故發生的原因。毋庸置疑，雇主就是為了抹清干係，避免對他們的疏忽和失誤負責任。為了防止這些情況的發生，您必須親力親為的把持自己的就醫流程。比如，打電話給親人，朋友或立即尋求律師代表。

2）不要隨意簽署檔

當受傷時，工人在保險公司和雇主的眼中就是試圖擺脫的責任。他們可能會施壓並迫使你簽署一個數額很低的和解協議來迅速解決「問題」，不要被矇騙！我們許多客戶因為輕信雇主而在事故發生幾周後才尋求法律協助，就是因為他們的雇主曾謊稱他們很快會賠償客戶的醫療費用和工資補償。事實上，雇主撒謊的目的就是為了拖住受傷的員工，防止他們諮詢律師並得到正確的資訊，從而作出有利於員工自己的決定。在工作場所受傷後， 我們建議是：先諮詢律師，再簽署任何檔。

3）拍照留證

拍攝事件現場和導致受傷的設備的照片。這些照片將作為事故發生時的場景視覺記錄。我們遇到許多遇到傷害的情況，雇主試圖否認傷害的發生，篡改傷害發生的原因，或改變案發現場佈置，以避免責任。

4）好記性，不如爛筆頭

記憶隨著時間的推移會變得朦朧，所以一旦你能夠書寫就立刻記下你記住的關於事件的一切。包括目擊您受傷的任何同事的姓名，位址和聯繫方式，以及雇用您的人員。擁有事件目擊證人將對您的案件至關重要。

5）向雇主提交報告，並向工人賠償委員會索賠。

以向您的主管和雇主發送有關您事先記錄的事件的書面聲明來通知您的主管和雇主。越詳細越好，詳細描述案件發生的事實和經過。一如既往的把事實講出來，如果你不確定一件事情，可以用「我認為是」，「我覺得」或「我想是這樣子的」來表明你的確認程度。

如果因為受傷而無法工作，您有權獲得工人賠償。工人賠償是用於補償你傷害費用的一筆額外金額。如果想要獲得這筆賠償，您必須向工人賠償委員會提交雇員索賠表（employee claim form)。如果您沒有在受傷後的兩年內提出索賠並提交雇員索賠表，或者沒有通知您的雇主， 您可能會失去獲得工人賠償的權利。

6）諮詢精通個人傷害的律師

儘管您應該申請「工人賠償」， 但通常您得到的賠償將不足以支付您的各項費用。根據傷害的性質，您或許可以獲得額外的賠償。 諮詢一家在建築人身傷害領域內具有豐富辦案經驗的律師樓，決定是否可以立案。您應該不需要支付任何律師諮詢費用；大多數人身傷害律師以不贏不收費的方式處理案件。這意味著除非他們在您的案件上獲得賠償，否則他們將不收取傭金。如果有人身傷害或工傷賠償律師要求您支付諮詢費用，請離開那間律師所，尋求其他律師。

黎保利律師樓是紐約市一家100%專精人身傷害案件的律師事務所。我們在建築有關人身傷害案件中頗有建樹。其中包括腳手架跌倒，梯子事故，有損壞的工作設備導致受傷，協力廠商索賠，工會工傷，掉落物品或碎屑砸傷，和重型設備事故。至今我們資深專業的超級律師團隊為工地人身傷害事故的受害者贏得超過數億美元 的賠償。免費諮詢，請致電（888）235-6761。24小時熱線（646）733-8050。只有在獲得賠償的情況下，才會收取費用。很多的案件都必須在訴訟時效前提交。請馬上致電，以確保你不會放棄爭取賠償的權利。